Decreten presó sense fiança per a l'exdona de Josep Maria Mainat

El jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona va acordar ahir la presó provisional, comunicada i sense fiança per a Angela Dobrowolski, l'exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat, per dos delictes d'incompliment de mesures cautelars i un delicte de violació de domicili.

El Trinunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va informar que la magistrada va prendre aquesta decisió després de la compareixença de Dobrowolski, a qui la Guàrdia Urbana va detenir dilluns passat per intentar de nou accedir a la casa de l'exmembre de La Trinca, en el que suposava el seu quart arrest des que va ser acusada d'intentar matar el passat mes de juny la seva exparella.

La detenció de Dobrowolski va tenir lloc després que aquesta intentés accedir per una teulada a l'habitatge que Mainat té a Barcelona, trencant l'ordre d'allunyament i comunicació que tenia vigent.

Uns veïns van avisar la Guàrdia Urbana, que, en arribar al domicili del productor de televisió, van trobar una dona al pati de la casa i van comprovar que es tractava de l'exdona de Mainat. Quan els agents van arribar al lloc, van confirmar que es tractava de Dobrowolski, que es trobava al pati de la casa, fet pel qual va ser detinguda.

Des de la seva detenció pel suposat intent d'homicidi de Mainat injectant-li insulina mentre dormia al juny passat, Dobrowolski acumula quatre arrestos: per intentar falsificar talons a nom del productor televisiu, per intentar entrar a robar a la casa de Canet de Mar, i la de dilluns, per intentar accedir al seu pis de Barcelona.

El jutge que investiga el suposat assassinat de Mainat va acordar el 25 d'octubre passat imposar a Dobrowolski una ordre d'allunyament d'un quilòmetre del productor televisiu i dels dos fills que tenen en comú.

La nit del 22 al 23 de juliol, el fundador de la Trinca -diabètic i de 72 anys- va patir una accentuada baixada de sucre que li va provocar un coma hipoglucèmic, després del que va acusar la seva dona -que té 37 anys i estudia últim curs de Medicina- d'haver-li provocat en injectar-li una sobredosi d'insulina mentre dormia, fet pel qual Dobrowolski va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra.

Segons va explicar l'advocat de Dobrowolski, Mario Gasch, ella es trobava en un hospital perquè «estava molt nerviosa» mentre esperava passar a disposició judicial.