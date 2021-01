França tanca la frontera a Eth Portilhon per concentrar els controls antiterroristes en altres punts

França va tancar dimecres al vespre la frontera situada a Eth Portilhon, a Bossòst (Val d'Aran), per concentrar tots els recursos en els controls antiterroristes que es fan en altres punts fronterers.

Segons ha avançat el diari 'Segre' i ha confirmat a l'ACN l'alcalde de Bossòst, Amador Marquès, dimarts van rebre una comunicació de la Prefectura de l'Haute Garonne informant en aquest sentit. Marquès ha indicat que no hi ha previsió de reobertura, i espera que la situació es normalitzi com més aviat millor. Tot i així, ha remarcat que en aquest punt ja hi havia una "reducció dràstica de la mobilitat" per la covid-19 i les restriccions imposades.

També ha apuntat que no s'havia tancat aquest pas des dels atemptats de París del 2015 i després amb el tancament de fronteres per la pandèmia. Marquès ha explicat que la comunicació francesa parla de motius d'alerta màxima per terrorisme i de tasques de prevenció i controls rutinaris.

El tall es produeix en la part francesa i la Guàrdia Civil no ha fet cap canvi en la seva operativa, han explicat de l'Institut Armat a l'ACN.