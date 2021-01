La CUP demana la compareixença de Vergés pel contracte de Ferrovial

La CUP-CC va demanar ahir la compareixença de la consellera de Salut, Alba Vergés, perquè informi de la situació en què es troba el contracte amb Ferrovial sobre el rastreig de casos amb coronavirus ara mateix. Els anticapitalistes demanen que Vergés comparegui a la Diputació Permanent i detalli «les condicions amb què es rescindirà el contracte» amb Ferroser pel valor de 17 milions d'euros. La CUP també s'interessa per les condicions laborals dels treballadors que van ser contractats per fer el rastreig. Volen, també, que informi de les «prioritats sanitàries» en aquest inici d'any.

La petició arriba una setmana després que la consellera de Salut anunciés rescindir el contracte amb Ferrovial pel rastreig de contactes el 31 de gener. A partir de llavors ho gestionarà directament l'Agència de Salut Pública amb un pressupost d'uns 19 milions d'euros. Aquests nous rastrejadors no només trucaran contactes estrets, sinó que posaran en agenda les proves diagnòstiques d'aquests contactes per alliberar de feina l'atenció primària, i faran també un cribratge de «salut emocional» per derivar la gent que ho necessiti als psicòlegs del 061, o identificar necessitats socials per complir bé les quarantenes.

Segons va avançar Vergés, es tracta de fer uns rastrejos «més àgils i amb tasques més individualitzades per seguir les cadenes de transmissió». L'inici de la col·laboració va generar molta crispació entre professionals sanitaris, sindicats, polítics i moviments veïnals, que van criticar la decisió de la Generalitat d'externalitzar el rastreig de possibles contagis. Des de l'inici, van demanar rectificar aquest contracte, i van recordar que la sanitat pública catalana «porta molts anys afeblida per dues dinàmiques: retallades pressupostàries i externalització de serveis cap a grups privats, com en aquest cas».