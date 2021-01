La Justícia belga rebutja l'extradició de Lluís Puig de nou

El Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les va rebutjar ahir la petició d'extradició a Espanya de Lluís Puig cursada pel Tribunal Suprem, per un delicte de presumpta malversació de fons públics en relació amb l'organització del referèndum de l'1-O, segons van anunciar el polític català i el seu equip d'advocats durant una compareixença a Brussel·les. La decisió no és definitiva i pot ser recorreguda en les properes hores per la Fiscalia belga davant del Tribunal de Cassació, que només podrà entrar a analitzar-la si hi ha hagut defectes de forma durant el procediment.

«Segon tribunal de la tercera euroordre: no hi ha extradició», va celebrar el polític català a les xarxes socials poc abans d'una compareixença en què va estar acompanyat per Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín i durant la qual va instar a posar fi a la «la persecució ideològica» i «la repressió». La cort, segons va explicar el seu equip d'advocats, va confirmar el que ja va apuntar la sentència del Tribunal de primera instància de Brussel·les el passat 7 d'agost: que el Tribunal Suprem no és l'òrgan competent per reclamar l'extradició.

A més, segons va explicar l'advocat Simon Bekaert, la cort d'apel·lacions també ha justificat la negativa a acceptar l'extradició en què «hi ha un risc seriós de violació dels seus drets fonamentals en relació amb la presumpció d'innocència», va explicar sobre una sentència que va qualificar de «curta i molt clara» i en la qual els jutges, després de l'aportació d'«un camió de documents» i retalls de premsa amb declaracions de jutges i fiscals, «han valorat com a prova el fet que les autoritats públiques espanyoles han vulnerat el dret fonamental a la presumpció d'innocència» de l'exconseller, va destacar el també advocat Gonzalo Boye.

El ministeri fiscal belga té ara la possibilitat de presentar un últim recurs. Si opta per fer-ho, la Cort de Cassació es limitarà a fer una revisió procedimental del cas, però «en cap cas entrarà en el contingut de l'assumpte» o en la valoració realitzada per la cort d'apel·lacions sobre el risc per a la presumpció d'innocència, segons van explicar els advocats. «Evidentment encara pot tenir un recorregut com seria la Cassació, però és molt complex», van afegir.