Catalunya estendrà les automostres per detectar la covid a través de farmàcies

Catalunya preveu estendre, a través de les oficines de farmàcia, el cribratge de la població amb kits d'automostres que es fan a casa i que s'han provat en un assaig pilot al districte barceloní de les Corts des del passat mes de desembre.L'objectiu és el mateix de tots els cribratges massius: tallar les cadenes de transmissió de persones asimptomàtiques i frenar els contagis per SARS-CoV-2.

Un total de 50 farmàcies de districte de les Corts de Barcelona han lliurat aquest últim mes kits de test PCR a persones d'entre 30 i 59 anys que han estat convocades pel Departament de Salut a través d'una carta o SMS.En aquest projecte, que ara es vol estendre a totes les farmàcies de Catalunya, hi han col·laborat el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i els hospitals Clínic i Sant Joan de Déu, als laboratoris s'han analitzat les mostres de saliva.

La diferència, si finalment s'estén aquesta prova a tot Catalunya a través de les farmàcies, serà que les automostres hauran de ser d'un frotis nasal i no de saliva.El cribratge és totalment gratuït i segueix el model de Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte que es desenvolupa a Catalunya des de fa més de deu anys, i s'ha centrat en les persones d'entre 30 i 59 anys de tres àrees bàsiques de salut, els centres d'atenció primària Montnegre, les Corts-Pedralbes i les Corts-Helios.

A partir del 16 de desembre, al voltant de 32.600 persones han rebut una carta o un SMS convidant-les a participar en aquest cribratge.

Els veïns de les Corts que hi han participat s'han dirigit a qualsevol de les farmàcies que col·laboren en aquest programa pilot per recollir el kit d'automostra de saliva.Els farmacèutic han aconsellat a l'usuari sobre com utilitzar el kit i agafar la mostra de saliva correctament, que s'ha de fer a casa i retornar a la farmàcia abans de l'endemà al migdia.

Després, les farmàcies han enviat les mostres als laboratoris dels hospitals Clínic i Sant Joan de Déu, i els resultats s'han comunicat a través del programa La meva Salut, en un marge de 24 hores.En el cas que els resultats donin positiu en Covid-19, els afectats han estat cridats pel gestor Covid del seu CAP per orientar-los sobre els passos a seguir i fer un aïllament correcte durant deu dies.

De moment, Salut no ha concretat quan ni on s'iniciarà l'extensió del programa pilot de les Corts, si bé els seus resultats es preveu que estiguin disponibles d'aquí a pocs dies, de manera que fonts del sector han estimat que el mes de febrer podria ser un bon moment tot i que queda per conèixer la confirmació del Departament.

Abans d'aquestes dates, les conselleries de Salut i d'Educació ja han anunciat que es farà un cribratge massiu a tot el personal docent i administratiu de les escoles públiques, concertades i privades de Catalunya a partir de dilluns que ve, dia 11, quan es reiniciarà el curs escolar.

Al voltant d'unes 170.000 persones podran participar de forma voluntària en aquest cribratge massiu a les escoles i instituts, també amb automostres nasals, per la qual cosa es preveu que els laboratoris catalans tinguin molta feina les properes setmanes.Aquesta estratègia de presa d'automostra ajudarà a alliberar els professionals de l'atenció primària en la presa de mostres i reduirà la logística necessària per a aquestes, han apuntat fonts de Salut.