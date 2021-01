La nevada s'estén per bona part de Catalunya, especialment a Terres de l'Ebre i Ponent

El temporal Filomena ha arribat aquesta matinada començant pel sud i s'estén per bona part de Catalunya, especialment a Terres de l'Ebre i Ponent, però també la Catalunya central. El Parc Natural dels Ports, a 1.055 metres, ha acumulat 23 centímetres de neu, però a l'Ebre ha nevat a qualsevol cota, i ho continua fent a l'interior. La neu ha deixat entre 10 i 15 centímetres a Falset (Priorat) i 14 a Tivissa (Ribera d'Ebre). Ha nevat també a Lleida (Segrià), on no ho feia des de feia tres anys, i també a Vic (Osona). També han recollit neu a Olot (Garrotxa) i Sant Hilari Sacalm (Selva). Pel que fa a la costa i les zones del prelitoral central, la cota continua al voltant dels 200 o 300 metres.

La neu ha cobert de blanc municipis com Els Guiaments (Priorat), Móra d'Ebre i Flix (Ribera d'Ebre) o la Riba i Aiguamúrcia (Alt Camp). A la capital del Priorat, a Falset, la neu cobreix carrers, cotxes i teulades amb un gruix d'entre 10 i 15 centímetres, segons ha explicat a l'ACN el seu alcalde, Carlos Brull. També l'alcaldessa de Tivissa, Montse Perelló, ha indicat que s'acumulen uns 14 centímetres de neu.

També ha nevat en poblacions on és més habitual veure-hi neu, com ara Prades (Baix Camp) i Querol (Alt Camp), que registren gruixos de 6 i 8 centímetres, respectivament.

A Lleida ha començat a nevar després de la mitjanit i ja cap a la matinada la neu ha anat agafant. També neva amb ganes a altres municipis del Segrià, com Alpicat o Aitona, i a bona part de les Garrigues, com ara a Torrebesses, Arbeca i Cervià, on el gruix acumulat ja s'apropa als 10 centímetres.

La neu talla quatre carreteres i obliga a utilitzar cadenes en una quarantena més

La neu ha obligat a tallar quatre carreteres aquest dissabte al matí i obliga a utilitzar cadenes en una quarantena de vies més, segons informa el Servei Català de Trànsit. Es tracta de l'Eix Transversal entre Espinelves i Vilobí d'Onyar; de la C-44 entre Tivissa i Vandellós i la TV-3022; i la C-12 entre Maials i Albatàrrec. De fet, la demarcació més afectada és la de Lleida, amb més de 30 vies on és necessari l'ús de cadenes, entre les quals destaquen diversos trams de l'N-260, l'N-230 entre Lleia i Alfarràs, la C-53 entre Tàrrega i Balaguer, la C-26 entre Alfarràs i Balaguer, la C-28 entre Vaquèira i Esterri d'Àneu i C-13 entre Llavorsí i Esterri. També calen cadenes de la C-55 entre Solsona i Cardona.

A la demarcació de Tarragona, cal portar equipaments en sis carreteres, entre les quals destaquen l'n-240 entre Vimbodí i Lleida i la C-12 entre Amposta i Vilanova de Meià.

D'altra banda, hi ha restriccions de circulació en vuit vies més. En general, la circulació de camions de més de 7,5 tones queda prohibida.



Suspès l'AVE i la Llarga Distància des de Barcelona cap a Madrid, el sud i el nord peninsular

La circulació de trens AVE i Llarga Distància ha quedat suspesa aquest dissabte des de Barcelona cap a Madrid, el sud i el nord peninsular per condicions meteorològiques adverses a la zona de Calatayud i Saragossa, segons ha informat Renfe. A més, les fortes nevades també han interromput el servei de la línia de Rodalies R12 entre Manresa i Lleida. No es preveu transport alternatiu per carretera.