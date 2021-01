Protecció Civil avisa que el temporal de mar s'allargarà fins demà i que les ratxes de vent més fortes arribaran de nit

La cap de guàrdia de Protecció Civil, Montse Font, ha alertat aquest dissabte que el temporal de mar s'allargarà fins demà i que aquesta nit s'esperen les ratxes de vent "més fortes". Així ho ha explicat en una entrevista al '3/24', on també ha recordat que durant l'episodi han registrat un total de 546 incidents relacionats amb el temporal Filomena. Font ha apuntat que el vent i l'onatge continuen causant estralls i que no podran veure totes les afectacions fins que es doni per finalitzat el temporal. En aquest sentit, dues de les zones més perjudicades han estat els dos deltes, el de l'Ebre i el del Llobregat.

A més ha recordat que es mantenen les incidències a les carreteres catalanes, 6 d'elles continuen tallades i en una vuitantena s'ha de circular amb cadenes. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 596 trucades. És per això que durant les pròximes hores es mantindran els tres protocols fins que la situació es normalitzi.