El curs escolar es reprèn aquest dilluns amb la incògnita de si finalment caldrà tancar els centres en algun moment

El curs escolar es reprèn aquest dilluns a Catalunya després de les vacances de Nadal amb la incògnita de si finalment caldrà tancar els centres en algun moment per l'evolució de la pandèmia. El Govern posa el bon exemple del primer trimestre, quan es van mantenir les escoles obertes malgrat la segona onada. Diferents veus han demanat tancar o, en tot cas, endarrerir la represa del curs. Argumenten la situació pandèmica però també la introducció de la soca britànica. Alguns experts sostenen que té més incidència en els menors, però d'altres ho neguen. El Govern recorda que ja hi havia veus que recomanaven no obrir els centres al setembre. El vicepresident, Pere Aragonès, ha assegurat que seran l'últim servei a tancar.

Al marge dels escolars que no podran tornar als centres educatius per la nevada d'aquest cap de setmana, el curs es reprendrà aquest dilluns amb dubtes planejant sobre la seva continuïtat de forma presencial. Educació i Salut ja van prendre una primera decisió d'endarrerir la tornada a l'11 (havia de ser el 8) per deixar més dies entre les reunions de Nadal i la tornada als centres.

El Govern ha adoptat noves restriccions per intentar contenir la pujada sostinguda de casos. Alguns experts han demanat que entre aquestes noves mesures es plantegi també el tancament dels centres educatius, si més no de secundària. Entre els defensors d'aquesta tesi hi ha Alex Arenas, Salvador Macip o Oriol Mitjà.

També sindicats de professors reclamen endarrerir la tornada, com a minin fins que es faci el cribratge després de les festes de Nadal.

Però des de la Generalitat insisteixen que encara no hi ha cap element que els indiqui que hi hagi un major contagi entre els menors a causa de la introducció de la soca britànica, de la qual ja s'ha detectat un cas a Catalunya.

Ara bé, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va indicar fa uns dies que intentaran que els centres es mantinguin oberts, però que si en tres setmanes es veu que no és possible, es tancaran.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat aquest diumenge que al llarg d'aquesta darrera setmana la Generalitat no s'ha plantejat "en cap moment" la possibilitat de no obrir les escoles a partir d'aquest dilluns, tot i les males dades epidemiològiques. En una entrevista a RAC1, Bargalló ha explicat que "constantment i diàriament" el Departament analitza les dades conjuntament amb Salut, amb qui estan "en disposició de prendre qualsevol decisió". Segons ha afirmat el conseller, la Generalitat escolta "totes les opinions", i ha admès que "científicament hi ha incerteses i n'hi haurà mentre duri la pandèmia". "Els problemes de no obrir són molt més evidents i mot més contundents que els d'obrir", ha afegit.

Així les coses, coincidint amb la represa es faran un cribratge amb PCR d'automostra als professionals educatius que ho vulguin.

Pel que fa a la ventilació, Bargalló ha explicat que en els centres on la temperatura exterior no permeti obrir finestres s'utilitzaran purificadors d'aire.