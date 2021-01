S'amplia fins al 12 de febrer el termini per votar per correu en les eleccions del 14-F

La Junta Electoral Central ha decidit ampliar fins al 12 de febrer el termini per votar per correu en les eleccions del 14-F, en concret fins a les 14 hores. Els electors que vulguin votar per correu poden demanar el certificat de la seva inscripció en el cens electoral fins al 4 de febrer. Es pot demanar el vot per correu a les oficines, de forma presencial, o per internet, amb la signatura electrònica.

La documentació electoral començarà a arribar als electors a partir del 25 de gener. Per dipositar el vot, l'elector pot aprofitar l'entrega de documentació per entregar al carter el sobre amb el vot. També ho pot fer en les oficines, com és habitual.

Correus ha subratllat que ha adaptat els seus protocols a les exigències de prevenció de la covid-19, i que la documentació electoral començarà a arribar als electors a partir del pròxim 25 de gener. De moment, el govern català manté la data de les eleccions catalanes perl 14 de febrer, tot i que està pendent de l'evolució de la pandèmia.