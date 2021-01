El temporal Filomena deixa sense llum 6.300 abonats i talla la telefonia a diverses zones de Catalunya

El temporal Filomena ha acumulat gruixos de neu a Catalunya de fins a 59 centímetres, ha deixat sense llum més de 6.300 abonats, alguns des d'ahir a la nit, especialment al Priorat, i ha provocat talls en la telefonia, a més d'un centenar de trams de carreteres i en diversos serveis ferroviaris.

En una roda de premsa telemàtica, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha demanat que, tot i que el temporal comença a remetre, no s'abaixi la guàrdia i no se surti de casa si no és imprescindible, perquè "el perill encara existeix", i ha subratllat que la principal preocupació de la Generalitat sobre el temporal és ara la manca de subministrament elèctric i de telefonia.

El temporal de neu serà substituït a partir de demà per un fred intens, el que pot mantenir la complicació en la circulació -per la formació de plaques de gel a les carreteres- i dificultar així els desplaçaments en el primer dia de tornada a l'escola després de les vacances de Nadal, de manera que de moment ja s'ha suspès el transport escolar a tres comarques: l'Urgell, les Garrigues i la Noguera.

Segons dades d'Endesa facilitades per Protecció Civil, actualment segueixen a Catalunya sense subministrament elèctric un total de 6.360 clients de 40 municipis, alguns des d'ahir a la nit, principalment a les zones de la Franja i de la comarca del Priorat.

Els municipis amb més clients afectats són Agramunt, amb 689, Arnes, amb 530, Poboleda, amb 364, Masroig, amb 355, i Bellmunt del Priotat, amb 305.

També estan obertes 25 incidències per talls en el servei de telefonia, onze d'elles al Priotat, de les quals vuit són de telefonia fixa, que tenen prioritat a l'hora del restabliment perquè en depenen els serveis de teleassistència.

Protecció Civil ja s'ha posat en contacte amb les empreses subministradores per facilitar els accessos als punts elevats, en molts casos inaccessibles per la neu, perquè els seus tècnics puguin canviar els generadors o bateries per restablir el servei.

Malgrat que s'analitzarà cas per cas, la Generalitat manté que les escoles obriran demà, si bé els consells comarcals de l'Urgell, les Garrigues i la Noguera, a Lleida, ja han anunciat que no prestaran el seu servei de transport escolar dilluns.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), durant la tarda d'aquest diumenge pot seguir nevant a Tarragona, el sud de Lleida i alguns punts de Girona, com l'Empordà, la Garrotxa i el Gironès -a més de 600 metres d'alçada-, tot i que el temporal anirà afluixant i al matí ja es donarà per acabat.

De fet, la Generalitat ja ha desactivat l'alerta per vent, mentre que la mala mar també està remetent i es preveu que la situació es normalitzi abans de demà al migdia.

Des que Filomena va arribar a Catalunya el passat divendres a la nit, s'han acumulat fins a 59 centímetres de neu al massís dels Ports, 58 al Pont de Suert, 56 a Arnes, 55 a Mas de Barberans, 50 a Falset i Horta de Sant Joan i 46 a Tivissa.

La neu deixarà pas a temperatures mínimes extremes, sobretot a la nit, la qual cosa augmenta el risc a les carreteres: part de la neu acumulada es podria fondre de dia i a la nit es podrien formar plaques de gel, de manera que la Generalitat demana que s'evitin els desplaçaments innecessaris i s'extremi la prudència.

De fet, al llarg d'aquest diumenge la neu ha provocat complicacions en més d'un centenar de trams de carretera -en alguns moments fins a 180-, de les quals 17 estan tancades i en unes vuitanta és obligatori l'ús de cadenes, si bé ja es pot circular per l'Eix Transversal.

A més, en millorar la situació meteorològica i l'estat de les carreteres, la Generalitat ha aixecat la prohibició de circular als vehicles de més de 7,5 tones de pes, encara que únicament per les principals vies: l'AP-7, l'AP-2, la C-25 i l'A-2.

I això, segons ha explicat el comissari portaveu dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, perquè puguin seguir la seva ruta cap a França els gairebé 1.600 camions que roman immobilitzats a diverses àrees de servei de Catalunya, majoritàriament a la de la Jonquera (Alt Empordà), a l'AP-7.

Molinero ha detallat que hi ha hagut poques incidències en el trànsit, més enllà de cinc sortides de via sense conseqüències personals, però ha precisat que els Mossos d'Esquadra han sancionat quinze vehicles que s'han acostat a la muntanya de Montserrat i a set més al parc natural del Montseny, ja que han trencat el confinament municipal pel coronavirus.

Per aquest motiu, Molinero ha demanat que es respecti el confinament municipal i que se circuli, si és imprescindible, amb la màxima prudència.

Segons ha informat Renfe, durant tot aquest diumenge estarà suspès el servei d'AVE i llarga distància entre Barcelona i Madrid, mentre que en el servei de rodalies segueixen tallades l'R15, entre Reus (Baix Camp) i Riba-roja (Ribera d'Ebre), i l'R13 i R14, entre Lleida i la Plana-Picamoixons.