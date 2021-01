Després del pas de Filomena, arriba una onada de fred amb mínimes de deu graus sota zero

La borrasca Filomena ja perd intensitat, i, encara que comencen a recuperar-se carreteres, trens i aeroports en tot el país, el risc encara no ha passat, perquè el temporal més fort en 50 anys dona pas des d'avui a una onada de fred amb temperatures mínimes de fins a deu graus sota zero.

L'episodi de fred, que l'Agència Estatal de Meteorologia preveu fins al dijous, crearà grans plaques de gel, que és encara més perillós per a vehicles i vianants. La situació més complicada es donava ahir a Terol, però en altres zones també molt afectades per les copioses nevades, com Madrid, prosseguien les labors per a reprendre una mica de normalitat.

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va subratllar ahir la necessitat de cooperació i coordinació per a actuar amb la major eficàcia.

El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska va indicar, després de la reunió del CECOD, que el risc provocat per la borrasca, que ha deixat dos morts a Màlaga, no ha passat i va fer una crida a suspendre qualsevol desplaçament amb cotxe que no sigui «inevitable».

El ministre de Transport, José Luís Ábalos, per part seva, va dir que ara ve la fase més complicada, perquè després de buidar les vies de neu, ara toca el gel, per la qual cosa 1.300 màquines llevaneu estan treballant sense descans per evitar que es congeli el paviment.

Ara, s'intentaran preparar combois perquè les mercaderies retingudes, especialment medicines, vacunes i productes de primera necessitat puguin arribar al seu destí.



La ciutat de Madrid ha estat una de les grans afectades per les copioses nevades i el seu alcalde, José Luis Martínez-Almeida, va dir que s'estan estudiant sol·licitar la declaració de zona catastròfica per a la capital, a conseqüència dels danys, una decisió que prendran «al llarg dels pròxims dies». Tot i això, va agrair la col·laboració del Govern de la nació amb els efectius que ha enviat de la Unitat Militar d'Emergències (UME), tot i que va demanar més reforços.

Grande Marlaska, va assegurar, per part seva, que la situació en la capital no pot ser qualificada com a «emergència de Protecció Civil», perquè la nevada no ha originat danys en béns públics o privats, sinó que el prioritari en aquesta situació és garantir els serveis públics essencials.

La Direcció General de Trànsit (DGT) ahir va començar a alliberar els 11.300 camions que van quedar retinguts en 127 àrees pel temporal de neu, encara que segueixen les restriccions per als vehicles que tenen com a destí la Comunitat de Madrid, segons va informar aquest organisme.

Diversos milers de camions romanien bloquejats ahir a primera hora de la tarda i, segons el secretari general adjunt de la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (Cetm), Dulsé Díaz, «una cosa és que hagi deixat de nevar i una altra que les carreteres estiguin practicables per conduir-hi».

A Catalunya, la sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, va alertar ahir de l'arribada de «temperatures molt baixes» i va demanar prudència a la ciutadania. En aquest sentit, malgrat que el temporal Filomena va a la baixa, encara poden haver-hi precipitacions a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona o al sud de Ponent.