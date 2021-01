Interior dona per acabat l'episodi de neu però demana prudència

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha donat per finalitzat l'avís per l'episodi de neu d'aquest cap de setmana però ha fet una crida a la prudència per l'onada de fred que assegura que ve. En roda de premsa, el conseller ha explicat que es preveu una caiguda de les temperatures sobretot a la nit, que evitarà que es fongui la neu acumulada en molts punts del territori i que provocarà que apareguin plaques de gel. "Ens preocupa la combinació de neu, fred i gel", ha dit Sàmper, que ha demanat extremar la cura especialment en la conducció. Pel que fa a l'afectació escolar, 1.681 infants no han pogut anar a escola per la cancel·lació del transport en municipis de 13 comarques. Els Bombers han fet 376 actuacions en tot l'episodi.

Pel que fa al SEM, ha fet 58 assistències en tot l'episodi. El conseller ha remarcat que aquest matí s'ha atès set persones per intoxicació per diòxid de carboni a la Bisbal de Falset. D'aquestes, dues han agafat l'alta voluntària i cinc han estat traslladades a centres hospitalaris.

Com ha incidència destacada durant la matinada, el conseller ha fet referència a l'enfonsament del sostre d'una nau industrial de Falset. L'incident ha tingut lloc la nit de diumenge a dilluns a causa de la neu. Segons Sàmper, una part del sistre a cedit i l'altra ha quedat en estat molt ruïnós. No hi ha hagut ferits.

A banda d'aquest incident, el conseller ha dit que ha estat una nit "molt tranquil·la". El Departament ha desplegat 298 dotacions de Mossos amb 706 efectius en total.

Afectació ferroviària

Pel que fa a l'afectació ferroviària, Renfe preveu poder restablir el servei de llarga distància aquest migdia, suspès pel temporal. Segons la companyia a les 2 del migdia ja es podrà fer el servei Barcelona-Madrid, i també preveu poder restablir els trens de llarga distància cap el sud i nord peninsular.

Sàmper ha remarcat que Rodalies ja funciona "sense problema" però de moment encara no està operativa la connexió de mitja distància de Riba-Roja a Reus i de Salomó a Lleida.

Incidències en subministraments elèctrics

El conseller d'Interior ha confiat que l'afectació als subministraments elèctrics en diversos municipis de Catalunya es puguin restablir aquest migdia. Segons ha recordat, de moment hi ha 11 incidències que afecten 392 clients. El municipi amb més incidències és Capçanes, amb 298 clients afectats.

D'altra banda, hi ha 17 municipis que encara no han recuperat el servei de telefonia. Són

Móra d'Ebre, Tortosa, Crespià Monistrol de Calders, Bellmunt de Priorat, Cabacés, Falset, la Figuera, la Torre de Fontaubella, Marçà, Porrera, Senterada, Gratallops, Ulldemolins, la Bisbal de Falset i Morera de Montsant.

Mantenir la prudència

Sàmper ha insistit que tot i que ja ha acabat l'episodi de neu no es pot abaixar la guàrdia perquè hi haurà una baixada de temperatures, especialment a la nit. Segons el conseller, en aquests punts, especialment en obagues, la neu no es fondrà i donarà pas a plaques de gel i ha demanat extremar precaucions per evitar caigudes. En el cas de la circulació, ha recordat que el gel és "molt mal acompanyant" en la conducció i ha alertat del risc d'accidents. "Hi haurà neu i fred per dies", ha advertit.

