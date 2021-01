El 'no' a la independència guanya el 'sí'

El 'no' a la independència de Catalunya obtindria un 48,9% en un referèndum d'autodeterminació, per sobre del 42,6% que votaria 'sí', segons un sondeig de GAD3 que publica aquest dilluns 'La Vanguardia'. Un 60,6% dels enquestats creu que s'ha de concedir l'indult als presos de l'1-O mentre que el 32,6% s'hi oposa. A la pregunta de quina seria la millor solució per rebaixar la tensió del conflicte polític, els enquestats estan dividits entre el 27,8% que aposta pels indults i el 25,6% que veu l'amnistia com a millor via. D'altra banda, un 21,6% vol que els condemnats compleixin la pena íntegrament i només el 15,1% assenyala la reforma del delicte de sedició del Codi Penal com a millor fórmula.