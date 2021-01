El temporal deixa al seu pas 18 carreteres tallades i més de 2.300 llars sense llum

La segoan jornada del pas de la borrasca «Filomena» per Catalunya va tornar a tenir una especial incidència a Lleida i Tarragona. 18 carreteres tallades, 2.348 clients sense llum i 9 consells comarcals han suspès el transport escolar d'avui, entre altres repercussions. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el temporal acaba aquest matí, però les conseqüències perduren.

Fins al moment hi ha un total de 2.348 clients sense llum en 17 municipis catalans. Els més afectats, a la zona de la franja i el Priorat, són Agramunt (690 clients), Arnes (530), Caseres (253), La Bisbal de Falset (243) i Falset (120). Hi ha uns 300 tècnics d'Endesa treballant per solucionar-ho. Hi ha 25 incidències de telefonia: 11 al Priorat i 8 de telefonia fixa, de prioritat absoluta perquè en depèn la teleassistència.

Fins a 18 carreteres van estar tallades ahir i els trams on calia l'ús de cadenes va arribar a 165, reduint-se amb el pas de les hores fins a 70, la gran majoria a Lleida. Segons Trànsit, al vespre encara hi havia 7 vies a Tarragona i 7 més a Lleida on no es podia circular. En el cas de Girona, quedaven interrompudes la GIV-5201 a Viladrau i la C-38 a Molló. Pel que fa al retorn a l'escola, els consells comarcals de les Garrigues, Urgell (571 estudiants), Priorat, Conca de Barberà (453 estudiants), Terra Alta, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Segarra han suspès el transport escolar.