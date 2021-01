Troben dos homes morts als carrers de Barcelona, almenys un sense sostre que havia rebutjat refugi pel fred

Dos homes han estat trobat morts als carrers de Barcelona en les darreres hores, almenys un dels quals una persona sense llar que havia rebutjat el refugi del fred que li havia ofert l'Ajuntament, segons fonts del consistori. La segona persona, segons informa 'El País', seria també un sense sostre, però aquest extrem no el confirma ni l'Ajuntament ni els Mossos d'Esquadra. El cos de la primera persona, la que sí se sap que no tenia llar, ha estat trobat cap a les nou del matí a la zona de la Barceloneta sense indicis de criminalitat, segons informen els Mossos. El cos de la segona persona, també sense signes de violència, ha estat trobat al parc de la Ciutadella. Les causes de les morts hauran de ser determinades per les autòpsies.

Cal recordar que Barcelona ha allotjat un total de 33 persones sense llar al pavelló de la Fira la nit passada. Amb el descens de la temperatura, l'Ajuntament va optar per reobrir el pavelló, que ja era buit, i allotjar temporalment persones que són al carrer. La nit de dissabte van dormir-hi 18 persones i la de diumenge 33, segons ha pogut saber l'ACN.

Al dispositiu, gestionat pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i la Creu Roja, també s'ha ofert a aquestes persones sopar i esmorzar així com la possibilitat d'higiene i atenció sanitària i social. El pavelló, amb 100 places, ha reobert com a dispositiu d'emergència davant de l'acumulació de fenòmens meteorològics adversos i, per tant, és temporal.

A falta de determinar la causa exacta de les morts, totes dues s'han produït enmig de l'onada de fred que assola Catalunya i que aquest cap de setmana ha deixat la nevada més important des del 2010 al Principat. En el marc d'aquesta nevada hi ha hagut també un home que ha mort d'un infart després de quedar atrapat amb el seu cotxe a Belltall. En tot cas, des del Departament d'Interior es matisava que no es podia saber si l'home havia sofert l'aturada cardíaca abans o després de quedar bloquejat per la neu.