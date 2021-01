El Govern donarà preferència a les dones en l'accés i promoció als Mossos

El Govern ha acordat modificar la Llei de la Policia, vigent des del 1994, per garantir la igualtat entre sexes en la plantilla dels Mossos d'Esquadra, de manera que, en les properes convocatòries d'accés i ascens de categoria, en cas d'empat tindran preferència les dones.

Segons l'acord del Govern per modificar la Llei de la Policia, les dones tindran preferència en les noves convocatòries i promocions internes en els Mossos d'Esquadra quan es trobin en igualtat de criteri respecte a la idoneïtat de perfil amb els homes, sempre que la presència femenina en la categoria a la qual aspirin no arribi al 40%.

D'aquesta forma, en la resolució dels empats de puntuació en l'ordre de classificació dels aspirants s'atendrà la necessitat de garantir l'equilibri d'homes i dones en la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.

Un total de 3.548 dels 16.827 integrants dels Mossos d'Esquadra són dones, la qual cosa representa un 21%, el percentatge més alt d'un cos policial a Espanya, si bé només el 10% són comandaments, segons dades del passat any de la policia catalana.

Davant aquesta situació, el Govern ha introduït en la Llei de la Policia una disposició addicional setena que preveu que, mentre no s'aprovi el corresponent pla d'igualtat, i amb la finalitat d'aconseguir l'equilibri en el nombre de dones i homes en la plantilla del cos dels Mossos, en les convocatòries per accedir a les diferents categories del cos, en cas d'empat, es donarà preferència als aspirants "del sexe menys representat quan aquest no arribi al 40% d'aquella categoria".

El Govern va aprovar un decret al novembre passat que autoritzava a crear 245 noves places en els Mossos per donar una "resposta el més ràpida possible al dèficit" que sofreix la plantilla de la policia catalana, que s'inclourien en la convocatòria que s'està preparant per 435 noves places en l'escala bàsica.