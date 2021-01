La justícia arxiva la causa contra el CDR fugit a Bèlgica

El membre dels CDRs que va ser a Bèlgica des de 2018, Adrià Carrasco, on va fugir per impedir una detenció de la Guàrdia Civil, ha tornat a Barcelona després que la seva causa judicial hagi estat arxivada.

Ho va explicar ahir al costat del seu grup de suport en una roda de premsa enfront del Palau de Justícia, en la qual també van cridar a manifestar-se a les 19.30 hores enfront de l'ajuntament d'Esplugues de Llobregat, la ciutat del jove, per a una «concentració de benvinguda».

El 10 d'abril de 2018, la Guàrdia Civil no va trobar el jove al seu domicili quan va anar a detenir-lo perquè atestés davant l'Audiència Nacional al costat de la també membre del CDR Tamara Carrasco, qui va ser acusada de terrorisme però finalment absolta de tots els càrrecs.

Uns dos mesos després, el grup de suport a Adrià Carrasco va explicar en declaracions als mitjans que el jove havia fugit a l'estranger.

El dispositiu per a la seva detenció es va emmarcar en l'operació «Maluc»: agents de la Guàrdia Civil van acudir al domicili d'Adrià Carrasco, al qual no van trobar, i al de Tamara Carrasco, a Viladecans (Barcelona), a qui van detenir. Adrià Carrasco estava acusat dels presumptes delictes de rebel·lió i terrorisme, i el seu grup de suport va explicar que havia abandonat el país per tenir «unes certes garanties».