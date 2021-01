Un jutge de Barcelona considera falsos autònoms els repartidors de Deliveroo

El jutjat social número 24 de Barcelona ha dictaminat que els repartidors de Deliveroo són falsos autònoms i ha avalat l'actuació que va dur a terme Inspecció de Treball el 2018, quan va reclamar a la firma 1,3 milions d'euros en concepte de cotitzacions socials no abonades.

Aquesta és la sentència dictada a Espanya sobre la discussió de si els repartidors de plataformes com Deliveroo o Glovo són o no falsos autònoms que afecta un major nombre d'aquest tipus de treballadors, en total 748, segons ha destacat en un comunicat el Col·lectiu Ronda.

Aquesta sentència obligarà la plataforma a donar d'alta a la Seguretat Social aquests repartidors i a abonar les quotes del període en què es trobaven en servei.

En el seu escrit, el titular del jutjat de Barcelona considera falsos autònoms a aquests treballadors utilitzant l'argumentari en aquest sentit d'una recent sentència del Tribunal Suprem, subratllant a més que l'autonomia del repartidor és mínima i que l'empresa exerceix, entre altres coses, el seu poder disciplinari.

"La llibertat del repartidor per no estar disponible no és tan àmplia com es vol aparentar, doncs en cas de rebutjar les comandes no se li garantiran comandes mínimes i, fins i tot, es pot prescindir dels seus serveis", assenyala la sentència.

El tribunal també apunta que els mitjans posats a la disposició del repartidor, com la moto o bicicleta i el telèfon mòbil "són molt poc significatius en comparació de la important organització estructural necessària per a l'activitat", com són l'app i els acords comercials subscrits per Deliveroo.

Inspecció de Treball va reclamar el juliol del 2018 el pagament de les cotitzacions endarrerides a un grup de repartidors de Deliveroo després d'una denúncia de l'associació RidersxDerechos, en una de les primeres actuacions que qüestionaven el model laboral de l'anomenada economia de plataforma.

Deliveroo ha anunciat que recorrerà la sentència del i ha defensat que no té relació laboral amb els 'riders'

L'empresa ha apuntat que la col·laboració amb els repartidors afectats per la sentència "es refereix a un model antic i no afecta els 'riders' actuals", segons un comunicat aquest dimarts.

La companyia ha subratllat que col·labora amb repartidors autònoms i que considera que "aquesta no és una relació laboral, en la qual els empleats han de treballar d'acord amb les condicions que imposa l'ocupador".

Deliveroo apunta que si els 'riders' es qualifiquessin com a empleats, "el model de negoci es veuria tan afectat que s'haurien de revisar factors clau com el nombre de 'riders' que poden col·laborar o el nombre de ciutats" en les quals opera l'empresa.

"En qualsevol cas, els 'riders' perdrien la llibertat de la qual gaudeixen actualment, havent d'atenir-se a horaris fixos preestablerts per la companyia", ha apuntat Deliveroo.

La companyia ha puntualitzat que els repartidors "poden triar si volen treballar o no, així com quan i per quant temps desitgen fer-ho", per la qual cosa no és una relació laboral.

Deliveroo ha recordat que fa temps que demana "una solució legislativa que permeti a les plataformes oferir als 'riders' més beneficis, sense posar en perill la flexibilitat que actualment tenen".

En aquest sentit, ha apuntat que en altres països d'Europa s'han aprovat normatives per legislar el treball dels repartidors.