Puigdemont vol «planificar» la independència si no hi ha referèndum acordat

El cap de llista de JxCat, Carles Puigdemont, creu que si l'independentisme supera el 50% dels vots a les pròximes eleccions, s'haurà de reprendre el procés «allà on es va deixar l'octubre del 2017». En una entrevista a Els Matins de TV3, va concretar que en aquest escenari el primer pas seria que Espanya segués a negociar els termes d'un referèndum d'autodeterminació.

Però Puigdemont va afegir que cal tenir una planificació sobre com desplegar la independència si l'Estat es nega a negociar. «A la tardor del 17 vam dir: hi haurà DUI però no la desplegarem. El que diem ara és desplegar-la». El candidat va considerar que per fer front a aquest escenari cal «unitat, fortalesa, preparació i determinació». Puigdemont va argumentar que si se supera el llindar del 50% de vots independentistes, s'haurà de donar «sentit polític» a un fet que va definir com a «políticament rellevant». Ja que, segons va apuntar, no és el mateix fer política si tens l'actual 47% que amb el 50% més un vot.

«Ens atorga la responsabilitat de reprendre allà on ho vam deixar l'octubre del 2017», va afegir l'expresident de la Generalitat. Davant d'aquest escenari, Puigdemont creu que primer s'haurien d'exposar els plans al Parlament i que el primer pas seria que l'estat espanyol negociés els termes d'un referèndum. Però Puigdemont creu que s'ha de tenir una planificació davant una eventual negativa de l'estat espanyol a negociar. «Hem de tenir una planificació per fer efectiu el que vam deixar pendent de fer la tardor del 17», va reblar.

Segons va explicar, la tardor de fa tres anys es va dir que hi haurà una declaració unilateral d'independència però que no es desplegaria i ara es tractaria de desplegar-la. Puigdemont va relatar que no es va desplegar fa tres anys per la posició de «màxima violència i sordesa» de l'Estat.

«Si tenim la força electoral ?suficient, la preparació suficient, la determinació suficient i aguantem la posició, que és el que no vam fer a partir de l'octubre del 17, és evident que les conseqüències seran unes altres», va concloure.

Puigdemont va plantejar que, si JxCat i ERC tornen a formar ?govern després de les eleccions del 14 de febrer, hauran de «corregir i rectificar» el seu funcionament intern i «restituir el respecte mutu, la lleialtat i la coresponsabilitat».