Un alt càrrec del Govern diu que les eleccions «es poden fer» si es vol

El director general de Participació Ciutadana de la Generalitat, Ismael Peña López, va assegurar ahir que les eleccions previstes per al 14 de febrer es «poden» celebrar si es vol mantenir aquesta data amb les dades epidemiològiques que hi ha damunt de la taula. En un fil de missatges difosos a través del seu compte personal a Twitter, Peña, que té com a responsabilitat directa dirigir les activitats administratives necessàries en processos electorals, va reflexionar sobre la viabilitat de celebrar els comicis el 14-F.

«Podem celebrar unes eleccions? La meva resposta és un sí, convençut», afirma Peña, que considera que «els indicadors de salut són un complement als indicadors dels dispositius de l'organització del procés electoral».

Però llavors, afegeix, cal preguntar-se si aquestes eleccions «han de fer-se» el 14-F: «En aquestes circumstàncies, però sabent que podem, volem fer-les?», s'interroga Peña, adscrit al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que lidera el republicà Bernat Solé. Aquesta és precisament la pregunta, segons Peña, que caldrà respondre en la reunió que responsables de la Generalitat mantindran el divendres amb els partits catalans amb representació en el Parlament per decidir si cal ajornar o no els comicis.

Segons Peña, no és el mateix «dir que podem fer-les que dir que hem de fer-les. I aquí està el quid de la qüestió. I això fa que el tema sigui tan complex». «Personalment crec que no hem de decidir tant en termes de salut com socials», assenyala.

Per la seva banda, la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó, va deixar en l'aire la celebració de les eleccions el 14 de febrer. Segons va afirmar després de la reunió del Consell Executiu, aquest divendres el Govern i els partits celebraran una reunió «definitiva» per decidir si es manté o no la cita amb les urnes. En cas que no hi hagi consens, serà l'executiu català el que decidirà.

Budó va afirmar que es prendrà la determinació «tenint en compte els criteris epidemiològics, el dret a la participació, al vot, i a la salut i la vida». Si es posposen els comicis, la nova data es traslladaria a un moment en el qual l'actual onada de repunt de casos «anés a la baixa».

La portaveu no va prendre partit definitiu i va anunciar que dijous el Govern farà amb els grups polítics una reunió tècnica prèvia en la qual s'aportaran les últimes dades epidemiològiques. Budó ja va avançar, en aquest sentit, que la situació és «greu», ja que avui «tenim 7.000 positius més que ahir». «Són dades que ens han de fer reflexionar», va apuntar. En aquest sentit, va assegurar que quan està previst començar la campanya «no estarem gaire millor que ara».

Sobre el grau de cohesió del Govern entre JxCat i ERC per prendre la decisió de posposar les eleccions, Budó va apuntar que l'àrea d'Exteriors, en mans d'ERC, ha obert la porta a posposar la data. «No es pot decidir res categòricament, aquesta és una realitat que hem après de la gestió de la pandèmia. Tot es pot posar en dubte, cal valorar molt bé la situació epidemiològica», va apuntar.

«Volem escoltar els partits i volem la seva opinió i que treballin al costat del Govern per prendre la millor decisió possible perquè no exposem, si no és necessari, la població a riscos epidemiològics», ha afegit Budó, insistint en la idea de la possible decisió de celebrar els comicis més endavant. Els partits assisteixen a aquest escenari amb prudència. Cap vol ser responsable de forçar unes urnes en una situació sanitària negativa. Només el socialista Miquel Iceta va afirmar en TV-3 que amb l'informe de Salut a la mà «no hi ha motius afegits» que justifiquin no votar el 14F.

Salvador Illa no vol defensar o rebutjar, a la llum de l'augment de contagis de coronavirus, la celebració de les eleccions catalanes el pròxim 14 de febrer. Ni com a candidat del PSC a la Generalitat, ni com a ministre de Sanitat, un lloc en el qual pretén continuar fins que comenci la campanya dels comicis. Illa es va desvincular de la decisió que s'acabi prenent. «Correspon al Govern i als partits catalans. No introduiré cap matís», va assenyalar.