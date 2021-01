Foment i PIMEC demanen no actuar amb "criteris partidistes" i mantenir les eleccions al Parlament el 14-F

Foment del Treball i PIMEC han demanat mantenir els comicis al Parlament de Catalunya el 14 de febrer i no actuar amb "criteris partidistes" en la presa de decisió d'un ajornament de la data electoral.

"El país necessita, com més aviat millor, la construcció d'un govern estable i fort amb capacitat de prendre les decisions necessàries com, entre altres, aprovar els pressupostos de la recuperació econòmica i social", han assegurat les patronals en un comunicat conjunt. Foment i PIMEC han alertat que un endarreriment en la configuració del govern provocaria una demora en la presa de decisions i l'execució de les polítiques públiques que han d'ajudar el país a gestionar i superar la crisi econòmica, sanitària i social derivada del coronavirus.

En aquest sentit, els empresaris han reclamat al Govern que posi tots els mitjans sanitaris perquè les eleccions es puguin celebrar en la data prevista i han advertit que, no fer-ho, seria donar per perdut el 2021.

"En un moment de màxima preocupació per l'activitat econòmica, increment de l'atur, i sectors econòmics molt afectats per la falta de demanda i consum, és necessari obrir nous escenaris per comptar amb un govern que actuï amb determinació i començar així una nova etapa, la de recuperació i reconstrucció del país", han manifestat.

