El Govern proposarà divendres l'ajornament del 14-F si no hi ha un consens alternatiu entre els partits. Així ho confirmen a l'ACN diverses fonts de l'executiu i dels partits que el conformen. La prioritat és que la taula política tingui quòrum, però si no és possible el Govern en funcions posarà damunt la taula l'endarreriment electoral. La nova data se situaria entre maig i juny, segons una part de l'executiu.

Des de diferents conselleries implicades en la gestió de la pandèmia subratllen que la situació és molt complicada i que els pronòstics no son bons. Tot i que insisteixen a esperar a divendres, l'escenari d'ajornament electoral pren força. L'executiu vol assegurar les "millors condicions" pel procés electoral i per la ciutadania.

Fonts de la meitat de l'executiu que controla JxCat asseveren que res fa pensar que la situació sanitària i epidemiològica hagi millorat a finals de gener -quan començaria la campanya electoral- ni tampoc a mitjans de febrer. Les dades, doncs, no son gens positives, de manera que l'executiu assumirà la seva responsabilitat i proposarà als partits l'ajornament electoral. Abans, però, el Govern i els partits que en formen part treballaran per trobar un consens.

Les mateixes veus també indiquen que, en cas d'endarreriment electoral, la nova data se situaria a finals de primavera: entre maig i juny. Es calcula que aleshores ja s'hauria acabat la tercera onada, i s'espera que la situació sanitària i epidemiològica seria millor, i més propensa a celebrar les eleccions al Parlament.

A més, des de Junts també constaten que la situació és, en part, culpa de la "repressió" de l'Estat, i insisteixen que les dificultats per posar les urnes son conseqüència de la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat Quim Torra.

Des de la meitat del Govern que controla ERC asseguren a l'ACN que el posicionament que prengui l'executiu serà conjunt, tant per part dels republicans com de JxCat. A més, reiteren que la seva primera opció serà sempre buscar el consens dels partits a la reunió de divendres, i optar per la solució que en pugui sortir.

Les mateixes fonts han explicat que cal assegurar "el millor" pel procés electoral, i que els escenaris que es preveuen per mitjans de febrer no són positius: "Esperarem a divendres", han insistit. També han criticat el posicionament del PSC de voler mantenir les eleccions, per veure'l electoralista.

Finalment, els republicans han assegurat que, si el Govern decideix ajornar els comicis, ERC "s'hi sumarà". Malgrat tot, han destacat que el país està a punt per celebrar les eleccions el 14-F. Han admès, però, que el que donaria més seguretat als electors i ajudaria a la participació seria ajornar-los.

