Tres infermeres expedientades per vacunar diversos familiars seus

Tres infermeres han estat expedientades per l'Institut Català de la Salut (ICS) a les Terres de l'Ebre per posar la vacuna de la covid-19 a diversos familiars seus aprofitant que havien anat a administrar la primera dosi del vaccí a una residència de discapacitats del municipi de Tortosa.

Segons ha pogut saber l'ACN, dimarts al matí les professionals van anar avisant els parents per telèfon perquè acudissin en cotxe a fora de l'equipament -una llar residència- i, així, poder-los administrar la vacuna al marge de la planificació prevista. Algú vinculat al centre residencial es va adonar de la situació i ho va posar en coneixement de les autoritats competents. Arran d'aquest episodi l'ICS ha obert un expedient informatiu a les tres professionals.

Segons ha apuntat la regió sanitària Terres de l'Ebre en un comunicat, "es tracta d'un fet aïllat que no ha afectat el pla de vacunació, i tots els residents van rebre la vacuna que pertocava segons estava planificat". A causa de la gravetat dels fets s'investigarà i recopilarà tota la informació per prendre les mesures per evitar que es torni a repetir, assegura la nota.

Aquest dimecres al matí el secretari de Salut Pública i director gerent de l'ICS, Josep Maria Argimon, no ha aclarit si les professionals havien acabat d'administrar les dosis a aquestes persones no autoritzades, però ha titllat els fets "d'incident molt desafortunat" i "molt greu". També ha indicat que les han apartat de forma cautelar del lloc de treball i que qualsevol irregularitat d'aquest tipus serà sancionada.