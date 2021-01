Romeva insisteix que "l'única solució real" per als presos és "l'amnistia i l'autodeterminació"

L'exconseller Raül Romeva, ara a presó pel cas de l'1-O, ha reaccionat a través de Twitter a la petició del tercer grau que les juntes de tractament dels centres penitenciaris han fet per als condemnats del procés independentista. "Tornem a ser on érem. I l'única solució real també és allà on era: amnistia i autodeterminació", assegura Romeva insistint així en aquestes dues mesures que reclamen els independentistes. En el mateix sentit s'ha expressat el seu partit, ERC, que en una piulada definia el tercer grau com "un petit pas" però aprofitava per reclamar la seva "llibertat" i "l'amnistia".

La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, també ha fet un tuit en el mateix sentit recordant que el Suprem "va revocar el tercer grau a l'estiu en una de tantes injustícies en aquesta causa general" i reclamant "la llibertat plena: amnistia i autodeterminació".

