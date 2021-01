L'alcalde i un regidor de Riudoms aprofiten la campanya en un geriàtric i es vacunen

L'alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, i un regidor del govern van rebre dimarts la vacuna de la covid-19 a la residència geriàtrica l'Onada. Segons ha avançat Tarragonadigital.com i ha confirmat l'alcalde en un comunicat, van accedir a vacunar-se, a petició dels responsables de la residència, per no haver de llençar dues dosis sobrants de la jornada de vacunació.

Fonts del Departament han precisat que el personal que coordina la vacunació a la regió sanitària en cap cas va contactar amb l'alcalde, sinó que aquesta va ser una decisió de la residència. L'ACN ha pogut confirmat també que, d'entrada, el centre també va oferir una dosi al mossèn del poble, però que aquest va declinar la possibilitat de rebre el vaccí.

De la seva banda, els responsables de la residència l'Onada han fet públic un altre comunicat en què fan una cronologia dels fets i especifiquen que un cop vacunada tota la gent prevista van sobrar quatre tomes «ja preparades per injectar» que s'havien d'administrar en un màxim de quinze minuts.

Afirmen que es va trucar «immediatament» a la responsable de vacunació del Camp de Tarragona per «consensuar» a qui s'havien de posar les vacunes.

La primera opció va ser el CAP, però la responsable ho va declinar perquè l'endemà es vacunava tot el seu personal i sobrarien vacunes. La segona opció va ser l'Ajuntament, perquè «especialment l'alcalde i també els regidors, sempre venen a ajudar en qualsevol situació que se'ls requereix, accedint al centre».

Va ser l'alcalde el qui va proposar vacunar el mossèn, segons l'Onada, però aquest «es trobava massa lluny del centre per arribar amb tanta urgència».

Aleshores es va demanar «expressament» a l'alcalde que s'acostés al centre per vacunar-se i poder aprofitar el medicament. Pedret i un regidor van arribar a temps «per poder posar-se la vacuna.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, considera que la vacunació no és «l'exemple» i que «no s'hauria d'haver produït». «No és ètic vacunar-se si ets un responsable públic i no tens més de 70 anys», ha afirmat en roda de premsa preguntat per aquesta qüestió. Argimon creu que hauria estat «millor» declinar la invitació, si bé també ha apuntat que el protocol estableix vacunar amb la màxima agilitat i no llançar ni una sola dosi.

Argimon també ha assegurat que Salut analitzarà «molt bé» tot el que ha succeït en el procés de vacunació.