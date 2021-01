Les patronals catalanes adverteixen que l'ajornament de les eleccions perjudica l'economia

Foment del Treball i PIMEC han advertit que l'ajornament de les eleccions perjudica l'economia i han lamentat que s'hagi perdut l'oportunitat de constituir un govern "estable, fort i amb capacitat de prendre les decisions necessàries davant dels reptes sanitaris, socials i econòmics derivats de la pandèmia". En un comunicat conjunt, les patronals s'han mostrat preocupades per la demora en la presa de decisions i execució de polítiques públiques, "claus" per superar la crisi. En declaracions a l'ACN, PIMEC ha atribuït la decisió a raons electoralistes i ha reclamat a l'Executiu que "s'oblidi" dels comicis i "es dediqui a governar" fins al 30 de maig.

Les dues patronals han alertat d'un possible retard en l'aprovació dels pressupostos de la recuperació econòmica i social o la gestió dels fons europeus. Així mateix, s'han mostrat en desacord amb la data proposada i han afirmat que la celebració dels comicis es pot portar a terme garantint totes les mesures de seguretat.

En concret, PIMEC ha criticat l'endarreriment dels comicis i l'ha atribuït a raons electoralistes. "Ajornar les eleccions vol dir ajornar la possibilitat de tenir pressupostos a Catalunya; vol dir una governabilitat més pensant en les eleccions que pensant seriosament; vol dir que, si no es poden aprovar els pressupostos, es pot endarrerir reactivació econòmica que tant necessitem, i potser una certa provisionalitat en tot l'enfocament dels fons europeus que hauríem de començar a rebre i gestionar", ha assegurat el president de la patronal, Josep González, en declaracions a l'ACN.

El president de la confederació ha lamentat la data proposada per als nous comicis, el 30 de maig. Fins aleshores, PIMEC ha demanat al Govern que "s'oblidi" de les eleccions i "es dediqui" a governar. "S'han ajornat tant les eleccions, que l'Executiu s'ha de fer a la idea que continua governant i no aturar el procés pressupostari", ha manifestat.

González ha demanat que la governabilitat durant aquests mesos no es doni d'acord amb criteris electoralistes, sinó en funció d'allò que necessita el país. "Els processos electorals suposen sempre una certa sotragada del dia a dia. Ens preocupa, perquè el país no està com per no estar dirigit amb saviesa i eficiència", ha assegurat.

El president de la patronal ha afirmat que una bona planificació requereix l'aprovació dels pressupostos i ha assegurat que, si no s'aproven uns nous comptes, s'hauran de prorrogar els d'aquest any. "Podem estar parlant d'adaptar uns pressupostos d'una orientació econòmica o estratègica absolutament diferents dels que es requeririen", ha advertit.

PIMEC ha assegurat que l'entorn polític "molt poques vegades" té en consideració el món empresarial i ha afirmat que les desavinences entre els membres de l'Executiu van en perjudici d'un Govern "estable i eficient".

Amb tot, González s'ha mostrat "optimista" de cara a aquest any per l'arribada dels fons europeus i l'inici de la campanya de vacunació. Tot i això, ha alertat que un possible endarreriment d'aquest procés pot complicar la recuperació econòmica.