Puigdemont, Comín i Ponsatí, a l'expectativa pel seu suplicatori

Els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí queden a l'expectativa de l'Eurocambra després de comparèixer ahir davant del Comitè d'Afers Jurídics pel suplicatori del Suprem. Després de gairebé tres hores de compareixença, aproximadament una per a cadascú, els tres independentistes van sortirde la sala cap a les vuit del vespre sense fer declaracions. Tampoc va parlar el president del Comitè, l'eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez. A l'audiència, els membres del Comitè van discutir sobre el rebuig de Bèlgica a l'extradició de l'exconseller Lluís Puig, segons va revelar l'eurodiputat del PP Esteban Gonzalez Pons, l'únic que va fer declaracions a la sortida de la vista.

Ara és el torn del ponent pel cas, l'ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki, que haurà de presentar un informe per cadascun dels eurodiputats on proposi si aixeca o no la immunitat als tres independentistes. La votació final al ple de l'Eurocambra no s'espera abans del març. De fet, Vázquez va pronosticar que la decisió arribarà «cap a la primavera». «Estem a l'equador del procediment», va assegurar.

Tenint en compte que el Parlament Europeu està controlat per populars, socialistes i liberals, serà difícil per a Puigdemont, Comín i Ponsatí convèncer una majoria suficient de la cambra per retenir la immunitat. En qualsevol cas, si perden la protecció, podran continuar exercint com a eurodiputats mentre batallen l'euroodre a Bèlgica.

En aquest sentit, González Pons va assegurar que hi ha una «clara majoria» a la comissió parlamentària que ha de decidir sobre l'assumpte. «El meu grup parlamentari té molt clara la seva posició i crec que hi ha una clara majoria de la comissió a favor de la concessió del suplicatori, perquè no és un judici polític, és un judici jurídic», va afegir.

Puigdemont va acusar González Pons de trencar la confidencialitat de la comissió del suplicatori en haver atès els mitjans. Puigdemont es va adreçar via Twitter al president del Comitè d'Assumptes Jurídics del Parlament Europeu per demanar-li explicacions. «Algun comentari sobre aquest trencament de les normes de confidencialitat? És una broma?», va preguntar Puigdemont a Vázquez Lázara.