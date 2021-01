Sabrià defensa que les eleccions es podrien fer el 14-F

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha defensat que les eleccions es podrien fer el 14 de febrer perquè "estem preparats per votar". Però ha afegit que cal evitar que la gent es trobi en una situació de por i de dubtes. "Potser podem trobar un consens per tirar-ho endavant i incentivar més la participació, que tothom hi pugui anar sense por", ha argumentat en declaracions a 'Ser Catalunya'. En aquest sentit, ha insistit que "tècnicament s'ha fet el que s'havia de fer" però que la situació no és la millor per incentivar que la ciutadania vagi a votar. Aquest divendres Govern i partits es reuneixen per prendre una decisió definitiva sobre el 14-F.