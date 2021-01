Salut farà tests d'antígens a tots els visitants de les residències

El Departament de Salut farà un test ràpid d'antígens (TAR) a tots els ciutadans que visitin persones que viuen en centres residencials. Si el resultat del cribratge és positiu no s'autoritzarà la visita i es derivarà el familiar al seu centre d'atenció primària. Aquesta és una de les novetats del pla per intensificar les mesures per frenar el creixement de contagis de la covid-19 en aquesta fase d'alta transmissió comunitària. El Departament també ha posat en marxa un cribratge universal amb PCR amb mostra nasal a tots els residents de totes les residències de gent gran o habitatge de persones amb discapacitat amb l'objectiu de poder prendre mesures adients per frenar l'entrada del virus.

Paral·lelament, es manté el cribratge als professionals que treballen en una residència de gent gran o habitatge de persones amb discapacitat, amb una periodicitat setmanal independentment del risc de rebrot. En el cas de trobar un cas positiu en algun treballador, s'ampliarà el cribratge amb PCR a totes les persones residents. També es reforcen les mesures de prevenció, seguretat, higiene i ventilació de les residències, així com també mesures per garantir la seguretat dels circuits de bugaderia, de residus i de cuina.

A més, per donar resposta efectiva als brots en l'àmbit residencial, s'activa un Equip d'Intervenció Ràpida Territorial que és l'encarregat d'establir un sistema de gestió de fluxos per si cal fer derivacions o bé un reforç a l'atenció primària o des d'un centre d'atenció intermèdia de referència.

Pel que fa a les visites, les residències verdes i taronges seguiran facilitant un mínim d'una visita setmanal mentre que les que es trobin en vermell hauran de facilitar eines telemàtiques per tal que el resident i la família es puguin comunicar de forma àgil. Un altre dels canvis és que en un període de 15 dies revisables, se suspenen les sortides curtes, és a dir, de menys de tres dies, dels residents.

Aquest pla es desenvolupa en paral·lel a tota l'estratègia de vacunació contra la Covid-19.