Segueixen empitjorant les dades de la pandèmia a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, segueix a l'alça i ha pujat a 1,38 aquest dissabte, tres centèsimes més que fa 24 hores. El risc de rebrot també augmenta, ho fa en 35 punts, fins als 777. La incidència a 14 dies igualment s'incrementa i passa de 572,49 a 588,06.

S'han declarat 4.411 nous casos confirmats per PCR o TA, cosa que eleva la xifra total a 418.318 en tota la pandèmia. El 10,72% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. D'altra banda, s'ha informat de 64 noves morts a Catalunya per coronavirus i el total és de 17.931. Hi ha 2.497 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 35 menys que fa 24 hores, i 525 persones a l'UCI, 16 més. Els vacunats arriben a 137.780, 32.700 més.