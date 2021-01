Clotet preveu que les mascaretes seran necessàries fins al 2022, «amb sort»

El director de l'Institut d'Investigació de la Sida (IrsiCaixa) i cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti), Bonaventura Clotet, preveu que l'ús de les mascaretes contra la covid-19 serà necessari fins al 2022, "amb sort".

En declaracions al programa de Tv3 Faqs d'aquest dissabte, Clotet va dir que "ens hem d'acostumar al fet que el tema de les mascaretes durarà fins al 2022, amb sort, les haurem de portar i que, per fer-ho, no passa res".

Clotet va assenyalar que després de l'aparició el 2012 del coronavirus respiratori MERS, "s'haurien d'haver invertit molts diners a prevenir que aparegués una nova variant pitjor, i disposar de vacunes que protegissin de l'emergència de nous coronavirus que saltessin de ratapinyades a humans", com finalment ha succeït amb el SARS-CoV-2.

L'expert va apostar per seguir la recerca sobre vacunes, ja que "de fet -va dir-, ja s'ha publicat que hi ha coronavirus que tenen unes mutacions i unes característiques que no serien sensibles i no es neutralitzarien amb els anticossos que es generen amb les vacunes actuals. Per això és necessari seguir investigant sobre vacunes".

Al programa hi va participar també l'infectòleg de Can Ruti Oriol Mitjà, que va augurar una acceleració del virus el mes vinent a causa de noves variants de les quals sospita que hi ha "molts casos", tot i que Salut només n'ha informat de dues a Catalunya.

"Crec que hi ha molts casos de noves variants a Catalunya, i això suposa un risc que farà que empitjorin tots els indicadors sanitaris, que ja estan molt malament", va dir Mitjà, que va indicar que durant aquesta setmana, a l'Hospital de Can Ruti han trobat "petjades" d'aquestes noves variants en quatre pacients.