Detenen dos menors per increpar i agredir una patrulla de Mossos d'Esquadra a Pallejà

Una cinquantena de joves han presumptament increpat i agredit aquest dissabte a la nit agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia local de Pallejà. Dos d'aquests nois, que són menors d'edat, han estat detinguts per atemptat contra l'autoritat i desordres públics.



Els fets van passar a les 21.00 hores, quan una patrulla de la policia local va anar fins al carrer Joan Maragall perquè hi havia dos contenidors cremant. En aquest punt hi havia desenes de joves, alguns d'ells consumint alcohol, que van increpar als agents. Davant d'això van demanar suport a la policia catalana que hi va enviar patrulles de Mossos i Antiavalots. La primera unitat que va arribar al lloc va ser agredida pels joves, que van llençar-los objectes contundents.



Segons els Mossos d'Esquadra, els joves van ser dispersats en arribar els antiavalots. Els dos detinguts passaran a disposició de la fiscalia de menors aquest diumenge al matí i la policia catalana no descarta més detencions en les pròximes hores.



Arran d'aquests incidents la policia catalana va aixecar una desena d'actes administratives per incomplir les mesures de seguretat anticovid.



L'agressió a la patrulla de Mossos ha estat difosa a través d'un vídeo a les xarxes socials.