Illa respon a Iglesias que no s'han de comparar casos i Puigdemont "no va respectar" l'estat de dret

El ministre de Sanitat i candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebutjat aquest dilluns la comparativa que el vicepresident segon del govern, Pablo Iglesias, va fer al 'Salvados' de La Sexta on va afirmar que l'actuació de Puigdemont no és igual de reprovable que el que va fer el rei emèrit, Joan Carles de Borbó, i on va comparat l'expresident de la Generalitat amb els exiliats republicans durant el franquisme. "Cada cas és cada cas, és singular, i tothom ha de respectar l'estat de dret, també els governants", ha dit Illa, que ha afirmat que "tots hem de respectar l'estat de dret que és el marc que ens hem donat, i Puigdemont òbviament no el va respectar".



Eva Granados diu que les declaracions del vicepresident espanyol la van fer "emprenyar"

La viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, ha acusat el vicepresident del govern espanyol de "banalitzar" l'exili dels republicans en comparar-lo amb la situació de l'expresident Carles Puigdemont.

Granados ha dit que aquestes declaracions la van "sobtar" i la van fer "emprenyar". "Comparar un fugit de la justícia amb l'exili dels republicans que fugien de la dictadura de Franco és banalitzar l'exili i banalitzar el patiment de milers de persones", ha criticat, en una roda de premsa aquest dilluns.