El PSC continua estudiant si impugna l'endarreriment del 14-F i demana als partits "que suspenguin la campanya"

El PSC continua estudiant si presenta un recurs contra l'ajornament de les eleccions previstes per al 14-F. La viceprimera secretària, Eva Granados, ha explicat que estan a l'espera dels informes jurídics que han sol·licitat a diversos juristes i que decidiran si impugnen el decret d'endarreriment o no segons el que diguin. D'altra banda, i d'acord amb això, els socialistes catalans han decidit que "suspenen la campanya electoral" per "no contribuir al desgavell" i han emplaçat la resta de partits a fer el mateix. Ha detallat que no celebraran cap acte electoral ni tiraran endavant cap tipus de material tot i que ja estaven immersos en una precampanya electoral que donen, per ara, per "desconvocada".

Els socialistes han reunit aquest dilluns el seu comitè electoral i han decidit suspendre la seva campanya, després que el Govern hagi suspès les eleccions previstes per al 14-F degut a la situació sanitària.

Malgrat les crítiques contra el canvi de data, Granados ha dit que el seu partit asssumeix la decisió, i ha instat la resta de forces polítiques a deixar de fer campanya "per coherència". Això significa, ha detallat, no celebrar actes electorals o penjar cartelleria. "Seria un desgavell que el Govern desconvoqués les eleccions però actués com un executiu en precampanya", ha expressat. Pel que fa al seu candidat, Salvador Illa, Granados ha manifestat que continuarà al capdavant del ministeri de Sanitat fins que comenci la campanya.

La dirigent socialista ha carregat contra l'ajornament, ha dit que es fa per motius electoralistes i ha acusat el Govern de "no escoltar ni enraonar i voler suspendre per terra, mar i aire per por a perdre les eleccions". Finalment, ha carregat contra els comuns, que han exigit celeritat per tramitar la modificació del delicte de sedició i ha considerat que deuen tenir "poques propostes per Catalunya".



Granados desvincula el PSC dels recursos presentats per altres formacions

Mentrestant el PSC estudia si recorre el decret, partits com la Lliga Democràtica -amb qui els socialistes van mantenir converses per concórrer junts al 14-F, però finalment no van arribar a bon port- ja ho han fet. També podria fer-ho Federalistes d'Esquerra, alguns membres dels quals estan incorporats a les llistes del PSC.

Amb tot, la viceprimera secretària dels socialistes catalans ha desvinculat del PSC dels recursos ja presentats, que veu "legítims". Ha assegurat que el president de Federalistes era "un insigne militar d'ICV" i que la Lliga "va estar en converses amb el PSC però no en forma part".



El PSC vol més control al Govern en funcions

Granados, portaveu del PSC al Parlament, ha explicat que demanaran un informe jurídic als lletrats de la cambra per saber amb quines funcions previstes al Reglament es pot fer cert control a l'executiu. La cambra es va dissoldre i l'únic òrgan que funciona és la Diputació Permanent, que té funcions limitades.

Així, no es poden fer preguntes de control al Govern, ni orals ni per escrit, i es limita a l'aprovació de decrets d'urgència i compareixences dels consellers -la setmana passada van càrrec d'Aragonès i Budó i aquesta setmana, els consellers Sàmper i Vergés.