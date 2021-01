Una tècnica permet rastrejar l'origen de la COVID-19 en 4 hores

Un grup de científics australians va desenvolupar una tècnica pionera de seqüenciació genòmica, ràpida i de gran precisió, que ajudarà a determinar la font dels casos desconeguts de covid-19 en només quatre hores, segons s'ha donat a conèixer a través d'un estudi recent.

Els investigadors de la Universitat de Nova Gal·les del Sud (UNSW, sigles en anglès) es van basar en un mètode britànic de seqüenciació de nanoporus per identificar el nou coronavirus, anomenat SARS-CoV-2, en els casos en què la font no està clara mitjançant una reconstrucció de la seva història evolutiva, així com detectar els anomenats súper-propagadors, segons informa EFE. El temps que actualment demora la detecció d'un d'aquests casos és d'unes 24 hores a Austràlia, que va patir una segona onada de covid-19 a la ciutat de Melbourne entre juny i novembre arran de presumptes errors en els centres de quarantena per a viatgers internacionals.

«Quan s'identifica un nou cas desconegut de coronavirus, cada minut compta», va subratllar l'autor principal d'aquest estudi, Ira Deveson, cap de Grup de Tecnologies Genòmiques de el Centre de Genòmica Clínica de Garvan de la UNSW.

Aquesta nova tècnica consisteix a identificar les variacions genètiques que es produeixen en les transmissions de la covid-19 per establir la relació entre aquells que van contraure el virus, el temps que obre la possibilitat que un futur el rastreig genòmic es realitzi en temps real, d'acord a un comunicat de la universitat.

«Cada vegada que el virus de la covid-19 es transmet d'una persona a una altra comet errors de còpia que modifiquen un parell de les 30.000 lletres genètiques», va explicar Rowena Bull, de l'Institut Kirby de la UNSW i coautora d'aquest estudi publicat a la revista científica Nature Communications.

El mètode britànic té l'avantatge que no té límits en la longitud de la seqüenciació dels fragments d'ADN, a més que dona la possibilitat de determinar la seqüència completa d'un genoma viral amb més rapidesa, a diferència dels mètodes convencionals que llegeixen fins 150 lletres per vegada, segons el comunicat de la UNSW.

Davant les preocupacions respecte a l'exactitud d'aquest mètode de seqüenciació de nanoporus, els investigadors de la UNSW van determinar que va ser un 99 precís en la detecció de 157 espècimens de pacients positius de SARS-CoV-2.

Austràlia, on s'ha posat èmfasi en els sistemes de rastreig, acumula des del principi de la pandèmia gairebé 28.000 infeccions, que inclouen 908 morts, la majoria pel rebrot de Melbourne.