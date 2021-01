La suspensió del 14-F ja acumula 4 impugnacions

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja acumula quatre recursos contra la suspensió de les eleccions del 14-F. Després de conèixer's que la Lliga Democràtica havia impugnat el decret de desconvocatòria dels comicis fet pel Govern la setmana passada, el tribunal ha comunicat que aquest no serà l'únic entrebanc judicial amb el qual s'hi pot trobar l'executiu. Segons el TSJC, en les darreres hores i després de la modificació de la data de les eleccions, han entrat quatre recursos contra la suspensió que apel·len als drets fonamentals. Així, tres provindrien de formacions polítiques i un tercer interposat per un ciutadà particular, que a més demana mesures cautelaríssimes.

Una de les tres impugnacions de partits correspon a la Lliga Democràtica i l'altre podria haver estat presentat per Izquierda en Positivo o per Federalistes d'Esquerres, donat que ambdues entitats estaven preparant possibles recursos. Les impugnacions corresponen a la secció 5a de la sala Contenciosa del TSJC i s'hauran d'anar resolent.

A més, el TSJC assegura que abans de la suspensió del 14-F també s'havia presentat ja un recurs per drets fonamentals que feia referència a les eleccions al Parlament. Segons el tribunal, va ser el PACMA qui el va presentar.



Foment i PIMEC estudien presentar un recurs per l'ajornament de les eleccions

Foment del Treball i PIMEC estan valorant si presentar un recurs al TSJC per l'ajornament de les eleccions al Parlament de Catalunya, inicialment previstes per al 14 de febrer. El comitè executiu de la patronal dirigida per Josep Sánchez Llibre es reunirà aquest dilluns a les tres de la tarda per prendre la decisió. Per la seva banda, PIMEC ha convocat una reunió extraordinària del comitè executiu a les dotze del matí per decidir el posicionament de la confederació. Les dues patronals han advertit dels efectes negatius per a l'economia d'un endarreriment dels comicis i han alertat d'una demora en la presa de decisions i l'execució de polítiques "claus" per superar la crisi del coronavirus.

La setmana passada, ambdues confederacions van enviar un comunicat conjunt per advertir de les greus conseqüències per a l'economia d'un ajornament electoral. En concret, van avisar de la pèrdua d'una oportunitat per constituir un govern "estable, fort i amb capacitat de prendre les decisions necessàries davant els reptes sanitaris, socials i econòmics derivats de la pandèmia".