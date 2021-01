Albiach veu "incomprensible" que el TSJC suspengui l'ajornament electoral

La presidenta de CatECP i presidenciable dels comuns a les eleccions al Parlament, Jéssica Albiach, creu que la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de suspendre cautelarment el decret que ajorna els comicis del 14-F és "incomprensible".



"El Govern de JxCat i ERC no ha fet bé la seva feina però l'ajornament és de sentit comú amb les unitats de cures intensives col·lapsades i gent que no podrà votar", ha lamentat a través d'una publicació a Twitter.





Des d'@EnComu_Podem estem preparades per votar quan calgui. Aquestes eleccions seran decisives per a Cat i Espanya https://t.co/XMnRdQoXp0