Carrizosa: "No es pot votar en un entorn que suposi un risc per la salut de les persones"

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha assegurat aquest dilluns que "no es pot votar" en un entorn que suposi un risc "per la salut de les persones". Així s'ha pronunciat respecte a la decisió del TSJC de suspendre cautelarment el decret de suspensió de les eleccions, previstes inicialment pel 14-F.

Carrizosa ha demanat al Govern de la Generalitat que "modifiqui" allò que faci falta i que "busqui" una fórmula adequada per fer possible aquesta suspensió. La formació ha recordat que no te cap tipus d'interès "electoralista" com "el PSC", però ha avisat que tampoc permetrà que durant els pròxims mesos l'executiu quedi lliure de "control parlamentari".