Casado admet que no pot governar «sense conèixer a fons Catalunya»

El líder de PP, Pablo Casado, va assegurar ahir que el PPC no planteja davant les properes eleccions «revengisme» després del que ha passat en els últims anys a Catalunya ni vol «reescriure la història passada i recent», sinó que ofereix «estabilitat política, progrés econòmic i convivència social». Dit això, va admetre que es necessita Catalunya per arribar a al Palau de la Moncloa.

«Jo tinc un compromís personal amb Catalunya perquè sóc molt conscient que no es pot ser president del Govern d'Espanya sense conèixer a fons Catalunya, per la seva importància i pel seu potencial de futur», va assenyalar Casado, tot afegint que per això porta més de dos mesos acudint cada setmana a aquesta autonomia i reunint-se amb diferents sectors.

Així es va pronunciar en una conferència al Cercle d'Economia a Barcelona sota el títol «Reptes econòmics d'Espanya i Catalunya a la postpandèmia». Malgrat l'ajornament de les eleccions autonòmiques, el president del PP mantindrà la seva presència constant a Catalunya en les pròximes setmanes.

Casado va assegurar que a Catalunya «hi ha un problema que alguns han creat» i va afegir que el PP «vol ser part indispensable de la solució». «En el meu cas, que crec en la política de llums llargues, és un compromís amb Catalunya que va molt més enllà d'una cita electoral», va afirmar.