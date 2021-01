Educació només ha entregat el 5% dels 300.000 ordinadors que va prometre

El mateix cartell en totes les rodes de premsa des que va començar el curs 2020-2021. Amb un sol missatge: escoles obertes. Mentre el plafó segueixi allà, tot anirà bé, dins d'un ordre. Perquè el Departament d'Educació segur que té moltes coses al cap, però n'hi ha una que ho comanda tot, i és la voluntat que l'ensenyament, maltractat durant el primer trimestre de la pandèmia, es mantingui i, si és possible, en les primeres etapes, sempre presencial. Però hi ha detalls per polir, que no són cosa menor, com els ordinadors i tauletes promeses als estudiants amb menys recursos. El Govern va dir que els tindrien abans de Nadal. Els 300.000. A 18 de gener se n'han repartit poc més del 5%.

Núria Cuenca, secretària general d'Educació, va admetre que no es va poder complir amb la idea inicial de repartir els 300.000 dispositius previstos abans de Nadal, i va assegurar que la conselleria treballa ara amb la idea de poder distribuir-los tots abans que acabi aquest segon trimestre el 26 de març. Problemes amb la fabricació i la distribució semblen ser l'origen del problema. Per això només se n'han entregat 15.510, el 5,17% del total. No passa el mateix amb els ordinadors promesos als professors. Són 72.000 i la meitat ja han arribat als seus destinataris. Cuenca es va referir als 30.000 ordinadors que el Govern central es va comprometre a enviar a Catalunya. No n'ha arribat ni un, i segons la secretària general d'Educació, «encara ni els han comprat». El que sí que s'ha repartit en la seva totalitat, per part de la conselleria, són les 45.000 connexions a internet sol·licitades pels centres per als estudiants sense xarxa a casa.

«Tenim un problema amb els ordinadors, no estan arribant, i les famílies no tenen ni ordinador a casa ni internet», assenyalava a aquest diari a l'octubre Pep Prats, de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Fedaia).

Segons una enquesta realitzada pel Consorci d'Educació de Barcelona, la bretxa estudiantil, o les diferències per seguir l'aprenentatge a casa, s'han multiplicat per sis amb la pandèmia.