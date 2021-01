ERC indigna JxCat en reclamar que hi hagi una major coordinació

Després de la inhabilitació del president Quim Torra, els dos socis de Govern, Junts per Catalunya i ERC, van emprendre una nova negociació interna per gestionar el repartiment de poder. Aquest partit va acabar en empat. Ni Esquerra va aconseguir que es convoquessin eleccions abans que la sentència a Torra portés automàticament a les urnes, ni JxCat va poder aconseguir que el president del Parlament, Roger Torrent, dilatés els terminis per a votar més tard.

Després d'aquell acord, van arribar els detalls: Aragonès no exerciria de president ni a la cambra catalana ni en missatges institucionals com el de Cap d'Any. Aquest acord es va acabar traduint, a la pràctica, en dos governs actuant en paral·lel en la major part dels casos.

Ara, Esquerra -que sempre va tenir interès en anar com més aviat millor a les urnes- reclama renegociar aquest pacte. Així ho va afirmar ahir, en una entrevista d'Europa Press, el vicepresident de la Generalitat, president en funcions i candidat d'ERC. Aragonès va proposar «millorar els mecanismes de coordinació», però no va afegir com.

Conegudes aquestes declaracions, la meitat del Govern de JxCat va respondre que són precisament ells els que han reclamat recentment en el si de l'Executiu català millorar la coordinació. Concretament, en la reunió de Consell Executiu de divendres passat, que va servir per acordar la suspensió de les eleccions convocades per al 14 de febrer.

El partit de l'expresident Carles Puigdemont retreu als republicans que vagin per lliure a les àrees de Salut i Exteriors. I creu que, amb les seves declaracions d'ahir, Aragonès es va limitar a llançar «fum» sense més.

Preguntada per la qüestió, la portaveu de Junts, Elsa Artadi, va dir que les paraules del vicepresident no eren, de moment, més que això, unes declaracions. «Les pugnes al Govern no fan bé a ningú. No sé què ha volgut dir ni què proposa», va respondre Artadi, que va emplaçar ERC al fet que les millores s'aconsegueixin mitjançant una millor «empatia», que faria innecessària la creació de més taules de coordinació internes.

D'altra banda, Artadi va aprofitar per llançar un nou dard a Esquerra i, en concret, al conseller d'Exteriors, Bernat Solé, en relació a la preparació dels comicis catalans.

Junts planteja un decàleg de mesures, la major part de les quals, segons va admetre la portaveu del partit, requeririen una aprovació al Congrés, atès que el Parlament està dissolt per la convocatòria electoral.