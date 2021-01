Iceta demana que s'acati la decisió provisional del TSJC i descarta que el PSC presenti un recurs contra l'ajornament

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha fet una crida a acatar la decisió del TSJC que aquest dimarts ha suspès de manera cautelar i provisional el decret del Govern d'ajornament de les eleccions del 14 de febrer. En declaracions als periodistes, Iceta ha reclamat a l'executiu català que mentre no hi hagi una decisió definitiva de l'alt tribunal es segueixi amb els preparatius dels comicis ja que, segons ha recordat, ara el decret que convoca les eleccions per al 14 de febrer "segueix absolutament vigent". D'altra banda, ha descartat que el PSC presenti un recurs contra l'ajornament electoral després de parlar per telèfon amb el ministre de Sanitat i candidat, Salvador Illa.

"En la mesura que hi ha altres recursos presentats, no té sentit que el PSC afegeixi un altre entrebanc. Que ningú pugui pensar que fem res per interès electoral. No és aquest el nostre plantejament i no ho ha estat en cap cas des del primer moment", ha argumentat Iceta en referència a la decisió final del PSC de no recórrer a la justícia.