El jutjat imputa Núria Marín per les irregularitats al Consell Esportiu de L'Hospitalet

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha estat citada a declarar el proper 9 d'abril al jutjat número 2 de l'Hospitalet que investiga les presumptes irregularitats al Consell Esportiu de la ciutat, segons ha avançat la Cadena Ser i han confirmat a l'ACN fonts properes a l'alcaldessa.

La també presidenta de la Diputació va demanar a mitjans de desembre poder declarar al jutjat després que la setmana anterior la Policia Nacional la detingués per una suposada desviació de subvencions públiques. Marín va declarar durant tres hores davant la Unitat de Delinqüència Econòmica (UDEF) com a investigada policialment per prevaricació, malversació de diners públics i omissió del deure de perseguir un delicte.