El TSJC suspèn de manera cautelar i provisional el decret d'ajornament de les eleccions

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès de forma cautelar el decret del Govern que ajorna les eleccions al Parlament del 14-F. Els comicis es mantenen de moment en aquesta data. El tribunal ha acceptat les mesures cautelaríssimes que demanava un dels recursos, presentat per un particular. Argumenta que és una decisió "instrumental", perquè no aturar el comptador de les eleccions impediria que es poguessin celebrar el 14 de febrer si finalment s'estimessin els recursos. Pel que fa a les mesures cautelars que plantegen altres recursos, s'ha donat trasllat a la Generalitat i a la fiscalia perquè presentin les seves al·legacions abans del dijous a les 10 hores.

Un cop rebudes les al·legacions, la sala començarà la deliberació per decidir si manté la suspensió o l'aixeca, podent-se pronunciar aquell mateix dia o no.

En la seva interlocutòria, el TSJC justifica l'acceptació de les mesures cautelaríssimes (sense escoltar les parts) subratllant que tot i que s'estimessin les mesures cautelars, no es podrien celebrar les eleccions el 14-F, o almenys es generaria una "greu inseguretat jurídica pel significatiu escurçament dels terminis previstos en la legislació orgànica". En aquest sentit, remarca que el procediment electoral no només té un temps limitat de 54 dies, sinó que cada acte obre terminis successius, "de forma que la paralització del procés, tot i que sigui per pocs dies, impedeix la possibilitat de celebrar les eleccions o, almenys, de celebrar-les amb totes les garanties".

No acceptar les cautelaríssimes suposaria, continua, una "situació pràcticament irreversible". La sala cinquena indica que es pren aquesta decisió per causa d'"urgència extraordinària" i assegura que la peça s'estudiarà "amb la major agilitat".

Així mateix, afegeix que el fet que el decret d'ajornament de les eleccions es publiqués al DOGC en dissabte ha fet perdre dos dies en termes de presentació de recursos i que la sala s'hi pogués pronunciar.

Hi ha dos recursos que demanaven mesures cautelaríssimes: un presentat dilluns i un altre aquest dimarts (pendent de resolució). A més, quatre més reclamen mesures cautelars. Entre les entitats i partits que han presentat recurs hi ha Lliga Democràtica, Federalistes d'Esquerres (vinculat al PSC), Izquierda en Positivo i Impulso Ciudadano. La decisió d'acceptar les mesures cautelaríssimes no anticipa el posicionament sobre el fons de l'assumpte, ha recordat el TSJC en un comunicat.