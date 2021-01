El conseller Bargalló, confinat per contacte estret amb un positiu de covid-19

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, s'ha hagut de confinar al seu domicili per haver estat contacte estret d'un positiu per coronavirus, segons han confirmat a l'ACN fonts del Departament. Bargalló ja no ha assistit aquest dimecres a la reunió de la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya. El conseller havia de defensar-hi la validació d'un decret, tasca que, en la seva absència, ha entomat la consellera de Justícia, Ester Capella. Bargalló haurà d'estar, doncs, deu dies reclòs al seu domicili tal com marquen els protocols sanitaris.