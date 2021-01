Hospitals de Catalunya desprogramen l'activitat quirúrgica per la COVID-19

L'increment de malalts afectats de la COVID-19 ha abocat els hospitals Clínic i del Mar de Barcelona a alterar la seva programació quirúrgica no urgent, amb la desprogramació d'algunes intervencions o la no programació de noves, respectivament.

Fonts de tots dos centres hospitalaris han explicat solucions diferents per fer front a l'augment d'ingressos de pacients amb coronavirus, que sumen a tota Catalunya 2.788 persones, de les quals 590 estan greus i ocupen llits d'UCI.

Així, a l'Hospital del Mar s'han hagut de tancar dos quiròfans per aprofitar l'espai de les sales de reanimació per ocupar-les amb malalts de coronavirus i s'han deixat de programar algunes operacions no urgents.

Un portaveu d'aquest centre va indicar que els últims dies ha augmentat la pressió amb més malalts crítics tot i que encara «tenim marge», especialment a l'edifici nou, per poder albergar a més pacients.

Al Clínic s'han començat a desprogramar algunes cirurgies no urgents a causa de l'entrada al centre de pacients amb coronavirus amb complicacions.

En canvi, a l'hospital de Sant Pau no estan desprogramant cirurgies però es preveu fer-ho si la pressió assistencial segueix pujant més endavant, igual que es va fer la setmana passada.

A l'hospital Vall d'Hebron, el més gran de Catalunya, no s'ha desprogramat «res», de moment.

En aquest últim centre hospitalari es compta amb disposar aviat, tot i que encara no s'ha anunciat una data concreta, amb el nou hospital polivalent que dependrà de Vall d'Hebron i que també tindrà una UCI, la qual cosa permetrà atendre més pacients amb coronavirus.

Respecte a Girona, la majoria d'hospitals han desprogramat les intervencions no urgents.