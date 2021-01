Una psicòloga diu que Mohamed Houli era fàcilment influenciable però sense cap patologia mental

La psicòloga forense que va tractar a la presó Mohamed Houli el 2018, un dels dos principals acusats dels atemptats del 17-A, ha assegurat aquest dimecres que el jove no té cap psicopatologia que pugui alterar la seva conducta. No obstant, ha admès que té un cert sentiment d'inferioritat, és fàcilment influenciable i prefereix evitar els conflictes i seguir les instruccions del grup. Pel que fa a Driss Oukabir, una psicòloga que el va tractar el 2012 ha explicat que va seguir una teràpia, però la va abandonar. Oukabir va admetre que consumia marihuana, cànnabis i cocaïna des del 2012, els cap de setmana i de forma desmesurada, però sense que afectés la seva vida un cop passaven els efectes.

La psicòloga es va entrevistar amb Houli el febrer del 2018, poc mesos després dels atemptats, però després ja no l'ha vist més perquè va ser canviat de presó. Ha explicat que té un quocient intel·lectual de 91, a la part baixa de l'estàndard normal, que va de 90 a 110. Li costen els conceptes complexos i abstractes, però això pot ser més pel seu nivell sociocultural que per la intel·ligència. Podria haver fet estudis superiors complexos, ha dit, però també ha reconegut que li faltava empenta. Es deixa contagiar per les emocions dels altres, tant d'alegria com d'estrès, i el considera un jove immadur i fàcilment influenciable, que es deixava portar pel grup i era fàcil de captar.

El seu comportament social era dins de la mitjana, i en algun cop reaccionava agressivament davant d'una provocació, però no pas més que la majoria de la població. Va fer "gamberrades" quan era adolescent però mai havia "creuat la línia de les conductes antisocials".

La psicòloga l'ha descrit com un noi trist, pessimista, faltat d'entusiasme, estret de mires, poc creatiu i imaginatiu, mandrós i hipocondríac, però amb una maduresa normal per la seva edat. No vol liderar res, prefereix passar desapercebut dins del grup, al qual necessita, i quedar bé amb tothom, sense grans conflictes. "Tendeix més a la dependència del grup que a la independència", ha afegit. No vol grans responsabilitats ni organitzar coses, sinó seguir unes regles preestablertes i senzilles. "És una persona ideal per ser captada", ha conclòs, fins i tot per altres ideologies a banda de l'islamisme radical.

Ha explicat que el seu entorn familiar era normal, que no prenia drogues i que té una conducta adequada a la presó. A preguntes de les acusacions ha reafirmat que no té cap alteració que li impedeixi comprendre la realitat i que l'estiu del 2017 va enfrontar-se als seus pares negant-se a anar de vacances al Marroc amb ells, i es va quedar a Catalunya, on va acabar de preparar els explosius a la casa d'Alcanar.

També ha declarat una psicòloga que el 2018 va fer un informe basant-se en les seves entrevistes amb Driss Oukabir el 2012. Ha explicat que el jove havia reconegut consumir drogues els caps de setmana des dels 14 anys, principalment marihuana, cànnabis i cocaïna. Tenia un consum de "risc elevat" ja que podia perdre el control durant les hores de consum, però no l'afectava en la seva presa de decisions després dels efectes psicotròpics. En cap test es va detectar que pogués ser proper a l'islamisme radical. El jove va deixar la teràpia aquell 2012 i va tenir una sessió més el 2014, però ja no hi va tornar.

Al final de la sessió, s'ha donat per reproduïda la part documental del judici, i el magistrat Félix Alonso Guevara ha rebutjat alguns informes pericials proposats per les acusacions o fins i tot el reconeixement administratiu d'alguns mossos d'Esquadra com a víctimes del terrorisme. Aquest dijous al matí serà quan totes les parts presentin les seves conclusions definitives, mantenint les provisionals o canviant-les. Dilluns començaran a presentar els seus informes finals totes les parts, començant per la fiscalia.