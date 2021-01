Renfe i la improbable «pax romana» amb els grafiters de trens

Com que no troben la manera d'acabar amb el conflicte, a Renfe recorren a la ironia, perquè sembla que amb l'any nou les coses no canviaren gaire. La companyia va enviar ahir una nota de premsa en la qual assegura que els grafiters han decidit penjar els esprais i donar un cop de mà en la neteja dels trens de Catalunya. Seria meravellós, però no és més que un crit desesperat davant una situació que té a l'empresa fins als nassos: el 80% dels convois circulen amb els laterals i el frontal gargotejats i el cost de netejar-los va ascendir l'any 2020 a 6,5 milions d'euros.

Malgrat la pandèmia i les restriccions, aquest col·lectiu va pinzellar, entre gener i desembre, l'equivalent a 68.000 metres quadrats. Cada tren es va pintar una mitjana de set vegades i Rodalies va interposar més de mil denúncies. «En un acte d'altruisme, solidaritat i empatia, el col·lectiu grafiter s'ha ofert a Renfe per netejar les pintades. A la vista de tots i de dia, han demanat disculpes a tots els ciutadans que paguen els seus actes vandàlics i als viatgers que sofreixen les seves gamberrades», resa el comunicat. Per aclarir poc després: «Desafortunadament, tota la informació anterior no se la creu ningú».

L'afectació no es limita a una qüestió estètica que deriva en uns diners per endreçar el parc mòbil. Els viatgers, denúncia l'empresa, pateixen un «efecte túnel» quan van a l'interior de vagons les finestres dels quals estan repletes de grafitis que no permeten veure l'exterior. Passa el mateix sovint amb el maquinista, que a l'alba es troba amb el vidre frontal ple d'esprai. En aquest cas, la prudència obliga a deixar el tren al taller, la qual cosa genera un cert tràfec logístic. Podria pensar-se que la batuda del novembre passat, en la qual la Policia Nacional, en col·laboració amb Mossos d'Esquadra, va detenir 99 grafiters als quals responsabilitza de danys en el metro i el tren per valor de 22 milions d'euros, tindria un efecte de recolliment en aquest col·lectiu. Renfe admet que així va ser durant els dies següent a l'operació, però assegura que a les poques setmanes es va recuperar el ritme habitual d'assalts a les vies. Caldria preguntar-se, no obstant això, si Renfe podria fer més en matèria de seguretat i reforçar els accessos per a dificultar les incursions nocturnes.

Catalunya al capdavant

Catalunya s'emporta la palma en matèria de grafitis en el transport públic. Segons xifres de Renfe, gairebé la meitat dels trens que circulen amb grafitis en tot l'Estat estan a aquest costat de l'Ebre. Pel que sembla, i segons el testimoniatge dels grafiters, aquí és més fàcil actuar. La Policia va revisar les denúncies presentades per trens vandalitzats per l'acció de grafiters en els últims anys i va comprovar que, des del 2017, el 48% del total concernien a episodis ocorreguts a Catalunya: 4.981 interposades per Renfe i 1.850, per TMB, operadora del metro. En total, existien 6.741 denúncies que havien estat recollides per 31 jutjats diferents -amb les d'aquest 2020, la xifra ascendeix a més 8.000. És a dir, ningú estava instruint el fenomen com un problema conjunt sinó com a fets aïllats. Revisant la suma de demandes, els investigadors van aconseguir identificar 90 sospitosos, responsables de més de mil pintades (602 en trens de Renfe i 438 en el Metre). «El procés d'identificació es va dur a terme sobretot a través de les xarxes socials», aclareix l'intendent dels Mossos, Antoni Vergés.

No és la primera vegada que Renfe Catalunya recorre a la ironia per informar sobre els grafiters. Ni la segona. Es van estrenar en el gènere al desembre de 2018, amb una nota de premsa que donava compte de la posada en circulació d'un tren sense grafitis. «En el moment d'escriure aquesta informació encara no havia estat pintat», concretava la companyia. En aquells dies, el 87% dels trens circulaven amb pintures, així que no era una afirmació per a res fútil. L'any 2018 van ser vuit els milions destinats a la neteja, dos els milions de clients que van sofrir retards derivats de la vandalització de trens i 1.759 les denúncies presentades davant els Mossos d'Esquadra.