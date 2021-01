Unió de Pagesos demana vacunar contra la COVID-19 als temporers

Unió de Pagesos demana que es garanteixi la vacunació contra la covid-19 per als temporers de la pròxima campanya de la fruita a Lleida, de la mateixa manera que van plantejar fa uns dies alcaldes del Baix Segrià. Així ho han traslladat aquest dimarts representants de l'organització agrària al subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín. En una situació de pandèmia com l'actual, Unió de Pagesos considera «bàsic» extremar les mesures per garantir la salut de totes les persones que treballen al camp. El sindicat també ha emplaçat l'Administració a vetllar per tal que no es produeixin «arribades massives de persones estrangeres que el mercat laboral no pugui absorbir» i, evitar així, «imatges com les de la darrera campanya».