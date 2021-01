Pere Aragonès demana responsabilitat al TSJC per fer les eleccions el 30-M

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decidirà en les pròximes hores si els catalans votaran el 14 de febrer o potser el 30 de maig. La Fiscalia ja ha mostrat el seu suport a la suspensió cautelar de l'ajornament electoral, mentre el Govern ultima les seves al·legacions per presentar-les abans d'aquest dijous a les 10 amb el convenciment que cridar a les urnes escassos dies després de la previsió del pic de la tercera ona i amb les UCIs al límit és «un risc per a la salut pública» que pot implicar un «problema de legitimitat» si l'abstenció aconsegueix un llindar qüestionable en descoratjar la participació per «por» al contagi.

La Fiscalia va coincidir amb el TSJC que si el decret no se suspèn «amb tota probabilitat, si no plena seguretat», seria «inviable» celebrar les eleccions el 14-F, amb la qual cosa els recursos «perdrien la seva finalitat». Al seu torn, Pere Aragonès va sostenir que «no hi ha cap raó» per anul·lar el decret i va expressar la seva «preocupació, perplexitat i indignació», pel que va ratllar com «judialització de la pandèmia». «Batallarem fins al final per defensar la data acordada en el decret», va emfatitzar des del Parlament, i va qüestionar la coherència que es mobilitzin més de 5 milions de persones en plena tercera ona quan les autoritats sanitàries exigeixen restringir al màxim la interacció social. Davant aquest panorama, Aragonès va demanar «responsabilitat» i celeritat al TSJC per acabar amb la «incertesa» i es va dirigir a l'arc parlamentari per clamar per la «cohesió».

No va funcionar. L'oposició va redoblar els seus atacs al Govern pel «nyap» de decret que ha deslligat un reguitzell d'impugnacions davant el TSJC d'un particular i de diversos entitats i partits extraparlamentaris. «És molt trist que davant la seva incompetència manifesta es dediqui a centrifugar culpes i a fer victimisme», va retreure la número dos del PSC, Eva Granados. El líder de l'oposició, Carlos Carrizosa, va defensar l'ajornament però va subratllar que en llegir el decret ja va intuir que implicaria «problemes» en no aclarir que «ajorna» el 14-F, sinó que el deixa sense efecte. «El país mereixia que el Govern fes bé el decret», va continuar la líder dels comuns, Jéssica Albiach. La CUP va criticar que s'enfanguin per una decisió que encara no és definitiva, i el PPC va inquirir en què aquest garbull suposa «un nou episodi d'incompetència i un espectacle vergonyós».

Xoc entre ERC i JxCat

El Parlament també va ser el ring triat per a l'enèsima exhibició de la batalla entre Junts i ERC, amb acusacions mútues de «cinisme» incloses. El tuit del vicepresident de la Cambra catalana i dirigent posconvergent, Josep Costa, exigint dimissions per la garrotada provisional del TSJC va encoratjar una dura intervenció del portaveu republicà, Sergi Sabrià, després de la compareixença del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, acusant els seus socis de «fer oposició des del Govern»: «Si jo fos diputat de JxCat i vostè conseller d'ERC, ara sortiria aquí a fer veure que el Govern no té res a veure amb el meu grup parlamentari, buscant el rèdit electoral. El que anomenaríem ´modus operandi Costa'. Tothom ho entendria molt bé. O potser ´modus operandi Borràs' podria funcionar també», va carregar des del faristol. «No faré referència a l'espot electoral, a l'espai nerviós de campanya, a la ´doctrina Sabrià': acusar de deslleial i cínics en un acte de deslleialtat i cinisme», va replicar el diputat de JxCat, Francesc de Dalmases.

D'altra banda, el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha enviat una carta a la Junta Electoral Central sol·licitant ampliar tant com sigui possible el termini de sol·licitud de vot dels catalans residents a l'exterior. A la missiva, el conseller argumenta que, amb la decisió del TSJC acceptant les mesures cautelaríssimes sobre les eleccions i tornant a activar el 14-F, el temps de sol·licitud de vot per a aquests electors «no s'ha pogut aplicar de forma efectiva». En aquest sentit, el Govern proposa a la JEC una ampliació de terminis després d'haver perdut pràcticament quatre dies per sol·licitar el vot a causa de la resolució aprovada dimarts pel TSJC.